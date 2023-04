Per la prima volta JazzAscona porta la musica in viaggio lungo le rotaie dello storico tracciato svizzero. Tutte le informazioni.

Unire musica, storia e natura? È questa la proposta inedita di JazzAscona 2023 che, per la prima volta, porta le note lungo lo storico tracciato del trenino della Centovallina. Con Soundtracks, questo il nome dell’iniziativa in calendario il prossimo 24 giugno, sarà possibile viaggiare nel passato accompagnati dalla musica vintage di Frog & Henry. Il percorso, rigorosamente a 40 km/orari, parte dalla stazione di Locarno a Camedo e, attraversando gli spettacolari panorami delle Centovalli, fa rientro nel medesimo scalo.

E a Camedo, la band del progetto Acoustic Town suonerà anche nell’Antico Deposito dei Treni regalando l’atmosfera della musica di strada come nelle vie di New Orleans. Ma non saranno solo l’udito e la vista a essere sollecitate dal momento che Soundtracks vuole coinvolgere anche il gusto. L’evento, infatti, riserva un’attenzione speciale all’enogastronoma, grazie a un gustoso aperitivo che porterà con sé anche le tradizioni culinarie di New Orleans proponendo la tipica Jambalaya.

Foto di ©Christian Guerra da Ufficio Stampa

L’appuntamento è per sabato 24 giugno con partenza dalla stazione di Locarno alle 15:30 e ritorno alle18:30.

Prezzi: Adulti 38 franchi; bambini dai 6-16 anni non compiuti 14 franchi; bambini da 0 a 6 anni non compiuti: gratis se non occupano un posto a sedere. Il prezzo include il viaggio di andata e ritorno sul treno storico e l’aperitivo (bevande incluse). Maggiori informazioni La Biglietteria – Tel. +41 (0)91 751 87 31 – e-mail: labiglietteria@centovalli.ch. È già possibile acquistare il biglietto online.

La 39.edizione di JazzAscona si svolgerà dal 22 giugno al 1° luglio 2023 e proporrà un ricco cartellone con circa 200 concerti e 350 artisti invitati. Fra i musicisti e le formazioni più attese, la New Orleans Jazz Orchestra, China Moses, John Boutté Bo Dollis Jr. & The Wild Magnolias.

Foto da Ufficio Stampa