Sport, relax, comfort e natura: a ognuna la sua destinazione. Ecco le proposte di Club Med per la Festa della mamma.

Si avvicina la Festa della mamma e per celebrare al meglio la giornata non c’è niente di meglio di un bel viaggio. Per questa dolce ricorrenza, Club Med ha selezionato alcune fra le mete più amate capaci di mettere d’accordo tutta la famiglia. E così, l’occasione diventa un ottimo pretesto per trascorrere qualche giorno lontano da casa ed evadere dalla vita di tutti i giorni. Che sia appassionata di sport, alla ricerca del relax rigenerante o amante delle avventure, c’è una proposta adatta a tutte.

I Resort Club Med offrono soggiorni differenti promettendo alle famiglie il viaggio perfetto per loro. Ecco, allora, le proposte migliori per la Festa della Mamma 2023.

Cefalù per il relax mamma e figlia

Con 700 metri quadri dedicati al benessere, un angolo haircare, una stanza con dehors dove rilassarsi, sauna e bagno turco, il Resort Club Med Cefalù, è ideale per un viaggio tra mamma e figlia. La struttura, unica della gamma Club Med Exclusive Collection del Mediterraneo, permette di immergersi nella bellezza, nel riposo e nella ricreazione.

Foto da Ufficio Stampa Club Med

Qui il benessere passa attraverso la filosofia della maison francese Sothys, impegnata da sempre in nuove soluzioni cosmetiche rispettose della pelle. Con trattamenti per la pelle super confortevoli e atti a inondare la pelle di benessere e a procurare una sensazione di idratazione assoluta, l’esperienza di puro relax da vivere in compagnia.

Marbella per le più sportive

Foto da Ufficio Stampa Club Med

Non sempre una vacanza all’insegna del dolce far niente è la soluzione per ricaricarsi. Molte persone riescono a farlo solo muovendosi e lo sport è una utilissima valvola di sfogo per staccare dalla routine. Club Med Magna Marbella è il parco giochi ideale e la soluzione migliore per le famiglie di tutte le età con infinite attività tutte da provare. Offre il mix perfetto tra comfort, nuove esperienze e la possibilità di partire all’avventura e scoprire l’Andalusia, regione di cultura, colori e sapori.

Oltre ad essere un luogo dove ricaricare le batterie, Marbella offre anche tanta attività fisica: questa località è infatti la culla del padel, lo sport più in voga del momento, amato anche da VIP e sportivi. A partire dai 6 anni, sono disponibili all’interno del Resort corsi di gruppo per tutti i livelli per prepararsi a sfidare amici e altri membri della famiglia nei 6 campi presenti. Il Resort ospita anche un’area giochi unica in Europa: la Family Fun Zone è uno spazio interamente dedicato alle famiglie.

Seychelles per riconnettersi con la natura

Foto da Ufficio Stampa Club Med

Se si è alla ricerca di una vera e propria fuga dalla realtà e non solo dalla vita di tutti i giorni, un paradiso terrestre incontaminato con acque turchesi è la meta da sogno. Pensato per il benessere a 360°, Club Med Seychelles, in una delle destinazioni più belle e suggestive del mondo, offre una vera e propria oasi dedicata al Relax. Una piscina Zen per soli adulti, una biblioteca, una Spa con salone di bellezza ed hammam ed una scuola di yoga con un’ampia selezione di classi dedicate.

Anche questo Resort è pensato per i bambini e le famiglie, che possono godere dell’innovativo programma Amazing Family dedicato al divertimento di grandi e piccoli. Tutti i piccoli ospiti sono accolti da G.O. specializzati in stanze da gioco decorate a tema o laboratori speciali dove poter fare nuove esperienze: dai corsi di giardinaggio alle lezioni della scuola di cucina.

Avventura formato famiglia in Val d’Isère

La montagna è un luogo di evasione, di riconnessione con la natura e di avventura. L’unico Club Med Exclusive Collection situato in montagna, Val d’Isère offre tutto ciò che gli amanti dello sport e dell’avventura possano desiderare. Con un Mini Club Med e un Junior Club, il Resort assiste inoltre i bambini e i ragazzi nell’apprendimento di sport invernali, come sci e snowboard, e propone una vasta gamma di altre attività, anche estive. Ci sono lezioni per tutti e per ogni livello di abilità, in modo che possano fare progressi, e per ogni gruppo di età, e che possano divertirsi insieme.

E nel frattempo, le mamme e il resto delle famiglie possono quindi godersi del tempo per vivere appieno la vita in montagna, lontana dalla città, respirare a pieni polmoni l’aria fresca e sperimentare esperienze avventurose come pedalate e passeggiate nel verde. Infatti, il Resort organizza con guide esperte per tutti i livelli pedalate in mountain bike, passeggiate e attività di trekking, perfette per vivere nuove esperienze e fuggire dalla monotonia della vita lavorativa.

Foto da Ufficio Stampa Club Med

Foto da Ufficio Stampa