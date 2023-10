Torna a Milano la due giorni dedicata alla pizza italiana con laboratori, incontri e panel. Ospite della serata inaugurale il producer Fritz Kalkbrenner.

PizzaUp®, simposio tecnico dedicato alla pizza italiana contemporanea, inaugura la sua diciottesima edizione a Milano il 6 e 7 novembre 2023. Organizzato da Petra Molino Quaglia, l’evento si conferma punto di riferimento per gli esperti di pizzerie offrendo un’occasione di confronto internazionale. L’appuntamento è agli East End Studio (Via Mecenate, 88/A) che ospiteranno svariate attività: quattro Chef’s Table, due laboratori dedicati al marketing e agli aspetti tecnici, e vari panel per i professionisti del settore. L’obiettivo è tracciare nuove frontiere per la pizza italiana.

La serata di apertura PizzaUp & Friends, il 6 novembre dalle 19, aperta al pubblico coinvolgerà oltre 100 pizzaioli provenienti per un’esperienza culinaria unica. Gli ospiti avranno, infatti, la possibilità di gustare quattro stili di pizza contemporanea (degustazione, neoclassica, territoriale e collettiva), accompagnati da cocktail speciali.

Due le opzioni (su prenotazione) per i partecipanti: la prima, Crunch Around, comprende due porzioni di pizza e un drink a scelta. La seconda, Chef’s Table, è un’esperienza gastronomica guidata con tre portate di pizza e due drink, servite ai quattro Chef’s Table tematici. L’area bar sarà curata da Dom Carella, bartender e consulente F&B, che collaborerà con alcuni dei barman più rinomati di Milano per creare cocktail ad hoc. E ad accompagnare le degustazioni il produttore tedesco di musica techno Fritz Kalkbrenner.

PizzaUp 2023 per i professionisti del settore: il contest

PizzaUp® 2023 intende mettere al centro il tema delle ‘emozioni’ legate ai cambiamenti nelle scelte dei consumatori, alla ricerca di esperienze culinarie sempre più gratificanti e coinvolgenti. L’evento, dunque, sarà ricco di attività pensate anche per i professionisti del settore, tra cui relazioni, dibattiti, laboratori tecnici, workshop video-fotografici, e approfondimenti sulla comunicazione sui social network.

Foto da Ufficio Stampa

Tra i relatori di PizzaUp® 2023 figurano esperti come Sebastiano Barisoni, Francesco Morace, Anna Prandoni, Piergiorgio Parini, Simon Press, Gianluca Gorini, e molti altri. Un’importante novità di quest’edizione è il PizzaUp Award, un contest dedicato alla comunicazione digitale nel mondo della pizza che premia i professionisti più abili nel comunicare le loro creazioni culinarie sui social network. La giuria valuterà le foto inviate dai partecipanti e selezionerà i migliori pizzaioli. Il vincitore riceverà un riconoscimento speciale e avrà l’opportunità di collaborare con Al.ta Cucina per aumentare la visibilità della propria pizzeria o del proprio brand personale.

Il ricavato dai biglietti sarà devoluto ad art4sport ONLUS, associazione che utilizza lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto.

Foto da Ufficio Stampa