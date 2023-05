Sabato 10 e domenica 11 giugno torna, a Milano, l’appuntamento con Party Like A Deejay tra musica, sport e intrattenimento. Tutto quello che c’è da sapere.

L’estate milanese si apre nel segno della musica e dello sport grazie a Party Like A Deejay, la due giorni di festa di Radio Deejay. Sabato 10 e domenica 11 giugno, infatti, gli spazi di Parco Sempione e dell’Arco della Pace ospitano concerti, incontri e attività sportive nel segno della condivisione a ingresso libero. I battenti si aprono sabato alle ore 10 all’interno del polmone verde della citta, da sempre il “giardino della radio”. Il calendario prevede una ricca proposta di attività suddivise in seiaree tematiche: Speakers’ Corner, Area Sport, Area Giochi senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Casa Deejay e Ricordi Stampati.

Foto di Party Like A Deejay da Ufficio Stampa

Il Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco ospita, nei giorni di sabato e domenica, gli Speakers’ Corner (unica attività a pagamento). Si tratta di nove talk e approfondimenti live con i protagonisti programmi più amati di Radio Deejay. Attesi, sabato 10 giugno, Linus e Nicola Savino, La Pina, Diego e La Vale, Luciana Littizzetto e Vic. Domenica è la volta delTrio Medusa, Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna, Alessandro Cattelan e Fabio Volo.

Quest’ultimo sarà presente anche in due momenti speciali in collaborazione con NOW: Più di Una Finale, dedicato alla Finale di UEFA Champions League, e Più di una serie tv. La sera, invece, è la musica a parlare con i dj set di sabato dalle 18 alle 21, curati da MACE, Zef e Marz e Bassi Maestro. Domenica, poi, la grande serata evento a partire dalle 17 con le esibizioni live di:

Immagine da Ufficio Stampa

Annalisa

Ariete

Articolo 31

Blanco

Boro Boro

Bresh

Clara

Coma_Cose

Elodie

Fedez

Francesca Michielin

Gaia

gIANMARIA

Lazza, Madame

Mr. Rain

Oriana Sabatini

Paola & Chiara

Pinguini Tattici Nucleari

Rhove

Rondodasosa

Rosa Chemical

Sangiovanni

Tananai

Tommaso Paradiso

Wayne.

Tra una performance e l’altra, si alternano gli speakers della radio, mentre arricchiscono la serata i dj set di Linus, Nicola Savino e Duappo, il live set di Nikki e DJ Aladyn e il gran finale con Albertino. Ulteriori dettagli e prenotazioni qui.

Immagini e grafiche da Ufficio Stampa