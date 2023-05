Per una settimana, la mostra dedicata ai maestri del Surrealismo prende vita grazie a LaFil, tra concerti, laboratori e performance. È ‘Il Suono dell’Arte’.

Dal 23 al 28 maggio 2023, LaFil – Filarmonica di Milano trasferisce la propria residenza al Mudec – Museo delle Culture, lungo il percorso della mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo. Capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen. È Il Suono dell’Arte, progetto nato dalla collaborazione tra LaFil e 24 ORE Cultura e realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno di Gruppo Unipol. L’iniziativa vuole far incontrare arte e musica in un connubio unico, che reinventa per una settimana il concetto di fruizione culturale e musicale della città.

Foto da Ufficio Stampa W4Y

Concerti, incontri, laboratori e performance improvvisate trasformano il Mudec in un polo culturale a tuttotondo in cui il fascino delle opere surrealiste darà ispirazione continua ai musicisti. Ne nascerà un dialogo continuo di rimandi tra arte e musica classica, in uno dei contesti artistici più dinamici di Milano. Così, il nuovo Festival Musical-Artistico sarà senza dubbio regalare ai visitatori un’esperienza totalizzante in grado di stimolare la riflessione sul rapporto tra le arti.

E sarà occasione per parlare di musica d’autore attraverso incontri con grandi professionisti della cultura concertistica. “Vi vogliamo invitare a quella che è la nostra prima residenza al Museo Mudec, dal 23 al 28 maggio”, spiega il direttore d’orchestra de LaFil, Marco Seco. “Faremo moltissima musica, sotto i quadri, con l’orchestra presente al museo ma faremo anche in incontri in cui parleremo d’arte e di musica. E faremo laboratori che serviranno anche a far provare la musica ai più piccoli”.

Foto di Fabrizio Spucches da Ufficio Stampa W4Y

Tutti i brani proposti in prossimità delle opere saranno ispirati ai capolavori in mostra e saranno eseguiti da diversi gruppi da camera. Tra le attività che animeranno di musica il Mudec durante la settimana de Il Suono dell’Arte, quattro sessioni di introduzione all’ascolto della musica surrealista con il direttore Seco. E ancora, incursioni musicali che inviteranno, ogni 30 minuti circa, una persona del pubblico a sedere insieme a un musicista per ascoltare un breve brano.

Infine, lunedì 29 maggio al Piccolo Teatro-Studio Melato LaFil proporrà un programma dedicato al movimento surrealista e al periodo artistico raccontato nella mostra. Le attività del Festival all’interno del Mudec sono gratuite, salvo quelle previste nelle sale della mostra, comprese all’interno del biglietto. L’intero programma dettagliato è consultabile sul sito del Mudec e de LaFil.

Foto da Ufficio Stampa