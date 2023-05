Sembra l’ennesima app di fast fashion, ma la politica di marketing aggressiva l’ha fatta diventare virale sui social.

È arrivata in Italia a fine aprile ed ha conquistato rapidamente il primo posto nelle classifiche dei vari negozi di app, da Google Play ad App store: si chiama Temu e a prima vista è un’altra app per lo shopping online, contraddistinta da prezzi bassi, spedizione e reso gratuiti, sulla falsariga di Shein, Aliexpress e similari.

Come funziona Temu? Basta scaricare l’app o accedere alla versione desktop, iscriversi e navigare sul sito, che ha molte categorie e prezzi concorrenziali. La spedizione è quasi sempre gratuita, così come il reso, ma – nota dolente – non è immediata. Ci vogliono dai 10 ai 20 giorni, il che riporta ovviamente a una provenienza estera. La merce arriva infatti dalla Cina: la società che ha prodotto Temu è di Boston ed è di proprietà della PDD Holdings Inc., aziende cinese con sede a Dublino, proprietaria anche di Pinduoduo, una popolare piattaforma di social commerce in Cina.

Alla base del successo di Temu, che è apparso anche in uno spot nell’ultimo Superbowl, ci sono prezzi bassissimi che secondo la filosofia del marchio provengono dal fare squadra (il nome proverrebbe proprio da team up, price down) ed aumentare il proprio potere di acquisto insieme agli altri consumatori. Non a caso lo slogan ufficiale è compra come un milionario.

Come funziona Temu

Vicino ai prezzi bassi, anche una politica di marketing molto aggressiva: in Italia ad esempio per l’apertura del sito moltissimi prodotti sono al 50% (con una base di partenza già bassa) ed è possibile ottenere crediti reali da spendere soltanto spargendo la voce fra amici e conoscenti. Funziona così: l’utente invita i suoi amici, che devono iscriversi all’app in 24 ore con il codice che gli è stato fornito e facendo così guadagnare all’utente di partenza dei diamanti: ogni amico un diamante, per 4 diamanti si ottengono 40 euro. Capirete quindi perché ultimamente su molti social network fioccano codici da usare per iscriversi a Temu.