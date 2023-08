Si è alzato il sipario sulla mostra dedicata al mondo privato della leggenda dei Queen: per quattro settimane la mostra gratuita di Sotheby’s con oltre 1,400 oggetti dalla collezione personale di Mercury.

Ci sono appunti scritti a mano e disegni a matita, capi d’abbigliamento, accessori e costumi divenuti iconici grazie a performance live o celebri videoclip. Un capo su tutti, il mantello regale in finta pelliccia e velluto rosso, con tanto di corona, indossati sul palco dell’ultimo tour coi Queen a Knebworth nel 1986. E ancora: foto personali e memorabilia discografici, oggettistica, mobili, premi, quadri e strumenti musicali. Il mondo di Freddie Mercury viene ora svelato per la prima volta in una mostra gratuita allestita da Sotheby’s a Londra della durata di quattro settimane. Esattamente il periodo che separa dall’attesissima asta che a inizio settembre scatenerà fan e collezionisti pronti a sborsare cifre importanti pur di portarsi a casa un pezzetto di quel mondo.

Foto via Sotheby’s

“Quest’estate, Sotheby’s spalanca le porte della casa londinese di Freddie Mercury, in quella che sarà una vera celebrazione della sua meravigliosa vita”, dichiara David Maconald, responsabile di Sotheby’s London. “Il suo senso di gioia di vivere e lo spirito generoso sono un filo conduttore che attraversa l’intera collezione. Ci porta in un viaggio attraverso la sua vita, dai giorni di scuola, al college, fino alla sua carriera con i suoi più grandi momenti sul palco. Tanto è già stato scritto e discusso su Freddie Mercury negli ultimi trent’anni, ma forse mai prima d’ora abbiamo avuto il privilegio di avvicinarci [a lui] così tanto per illuminare il suo mondo personale”.

L’intero spazio espositivo di Sotheby’s (New Bond Street, London) è, infatti, dedicato alla mostra che è aperta a tutti dal 4 agosto al 5 settembre, giorno del compleanno di Mercury. Ognuna delle gallerie approfondisce un aspetto diverso della vita della star, alternando oggetti familiari al pubblico e oggetti della collezione privata mai esposti prima.

Sono, infatti, oltre 1.400 i lotti provenienti dalla casa londinese di Mercury, quel buen retiro in cui la leggenda del rock amava trascorrere le giornate. Garden Lodge, in Logan Place a South Kensingoton, conservava tra i tanti gioielli anche il prezioso pianoforte a coda Yamaha G2 Baby sul quale Freddie compose i suoi brani per oltre un decennio. Da Bohemian Rhapsody a Barcelona e che è stimato tra i 2 e i 3 milioni di sterline.

Nel cuore della musica di Freddie Mercury: il Yamaha Baby e il Garden Lodge

Era il 1975 quando il vecchio verticale su cui Freddie aveva composto i successi dei primi tre album dei Queen venne sostituito. Il sostegno finanziario del magnate della musica Don Arden permise a Mercury di cercare lo strumento a lui più congeniale. E dopo una lunga ricerca durata settimane, la scelta cadde su un raro baby grand con una meccanica semplice caratterizzato da un aspetto elegante e un suono particolarmente pulito e chiaro.

Il pianoforte prese posto, in un primo tempo, nel piccolo appartamento che il musicista condivideva in quel momento con Mary Austin. “Freddie trattava il Yamaha con assoluto rispetto”, ricorda. “Lo considerava più di uno strumento, era un’estensione di se stesso, il suo veicolo di creatività. Non avrebbe mai fumato [seduto] al pianoforte né ci avrebbe appoggiato sopra un bicchiere, E si assicurava che nessun altro lo facesse. Il pianoforte era sempre immacolato”.

LONDON, ENGLAND – AUGUST 02: at Sotheby’s on August 02, 2023 in London, England. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s)

Fu, dunque, su quei tasti che nacque l’epico brano Bohemian Rhapsody uscito verso la fine di quell’anno. Seguirono due traslochi: il primo nell’appartamento a Stafford Terrace, quindi – nel 1986/7 – al Garden Lodge. Acquistata nel 1980, questa luminosa residenza in mattoni in stile georgiano fu trasformata a immagine e somiglianza di Mercury. Grandiosa e intima, teatrale e riccamente arredata ma allo stesso tempo accogliente.

Nell’ultimo trentennio, Garden Lodge è rimasta quasi interamente come Freddie Mercury la lasciò, completa di preziose opere d’arte. Tra queste spiccano dipinti vittoriani, opere su carta dei più grandi artisti del XX secolo, suppellettili in vetro finemente lavorate, tessuti dalla fattura pregevole e raffinati manufatti dal Giappone. Il tutto completato da oggetti della sua vita pubblica come una serie di bozze dei testi delle sue canzoni immortali e costumi sgargianti. A custodire il tutto, fino a oggi, è stata proprio l’amica di una vita, Mary Austin, che si è presa cura della casa e di tutto ciò che contiene.

“Per molti anni ho avuto la gioia e il privilegio di vivere circondata da tutte le cose meravigliose che Freddie cercava e amava”, commenta Austin. “Ma gli anni sono passati ed è giunto il momento per me di prendere la difficile decisione di chiudere questo capitolo molto speciale della mia vita. Per me era importante farlo in un modo che sentivo che Freddie avrebbe amato, e non c’era niente che amasse di più di un’asta”.

© Queen Music Ltd – Sony Music Publishing UK via Sotheby’s Foto via Sotheby’s

“Freddie è stato un collezionista incredibile e intelligente – prosegue Mary – che ci ha mostrato che c’è bellezza, divertimento e conversazione in ogni cosa. Spero che questa sia un’opportunità per condividere tutte le molte sfaccettature di Freddie, sia pubbliche che private. E per il mondo per capire di più e celebrare il suo spirito unico e meraviglioso”.

Freddie Mercury: A World Of His Own: informazioni utili

La mostra

c/o Sotheby’s Sotheby’s, 34-35 New Bond St, London, W1A 2AA

L’ingresso alla mostra è gratuito e aperto al pubblico, in base all’ordine di arrivo; rimarrà aperta fino alle 19 di venerdì 1 settembre e chiuderà alle 13 di martedì 5 settembre.

4 agosto – 5 settembre 2023 lunedì – venerdì | 11:00 – 16:30 BST*

sabato e domenica e festivi | 12:00 – 17:00

LONDON, ENGLAND – AUGUST 02: at Sotheby’s on August 02, 2023 in London, England. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s)

Le aste

“The Evening Auction”§

Live Auction, 6 September, 5 PM Ticketed event

“On Stage”

Live Auction, 7 September, 10 AM

“At Home”

Live Auction, 8 September, Session 1: 10 AM, Session 2: 2 PM

“In Love with Japan”

Online Auction, 8 August – 11 September, 10 AM

“Crazy Little Things” Part One

Online Auction, 8 August – 12 September, 10 AM

“Crazy Little Things” Part Two

Online Auction, 8 August – 13 September, 10 AM

Photo via Sotheby’s