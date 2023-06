Nella serata di martedì 27 giugno, la casa d’aste londinese Sotheby’s ha segnato il record europeo: la ‘Dama con ventaglio’ di Klimt battuta per £ 85,3 milioni. I dettagli

Tra le opere all’asta da Sotheby’s a Londra nella serata di martedì 27 giugno la Dama con ventaglio di Gustav Klimt ha addirittura superato le aspettative di prevendita. L’ultimo capolavoro dell’artista, infatti, si è aggiudicato il record europeo di opera d’arte più preziosa mai battuta per la straordinaria cifra di 85,3 milioni di sterline (108,4 milioni di dollari). Lotto n. 125 dell’asta Modern and Contemporary Evening Auction, featuring Face to Face: A Celebration of Portraiture, il dipinto raggiunge tra l’altro il secondo prezzo più alto per qualsiasi ritratto (di qualsiasi epoca) mai venduto all’asta.

A darsi battaglia in dieci minuti di offerte per aggiudicarsi l’opera sono stati quattro offerenti, tre dei quali presenti nella stanza. Così, nella sua prima apparizione sul mercato in quasi trent’anni, la Dama con ventaglio ha trovato una nuova proprietà. Si tratta di Patti Wong (fondatrice di Patti Wong & Associates) che ha avanzato l’offerta in sala per conto di un collezionista di Hong Kong. La cifra di vendita eclissa il precedente primato detenuto da Alberto Giacometti con L’uomo che cammina battuto nel 2010 da Sotheby’s a Londra per 104,3 milioni di dollari (65 milioni di sterline).

Ma con la sua dama, Klimt supera anche se stesso battendo il precedente record d’asta a quota 104,6 milioni di dollari per Birch Forest della Collezione Paul G. Allen venduta a New York nel 2022. In precedenza la Dama con ventaglio era finita sul mercato nel 1994, da Sotheby’s a New York, quando fu acquistata per 11,6 milioni di dollari (7,8 milioni di sterline), stabilendo all’epoca il record d’asta per l’artista.

L’opera dei record

La storia riferisce che Gustav Klimt era ancora al lavoro, in piedi davanti al cavalletto nel suo studio, quando la morte lo colse prematuramente. Era il febbraio 1918 e l’artista stava lavorando alla Dama con ventaglio, seducente ritratto di una donna senza nome che testimonia tutta l’abilità tecnica e l’esuberanza creativa di Klimt. Il pittore stava sperimentando una rinnovata espressività, profonda e gioiosa che trovava linfa nella totale immersione nel disegno, nel colore e nella forma. Forte l’influenza dei contemporanei Van Gogh, Matisse e Gauguin, che Klimt declinò in maniera del tutto personale.

I primi abbozzi per la Dama con ventaglio risalgono al 1917, momento in cui l’austriaco era tra i ritrattisti più celebri d’Europa. Le commissioni, infatti, arrivavano fitte, veloci e soprattutto ben pagate dal momento che Gustav Klimt era in grado di ottenere prezzi molto più alti di qualsiasi altro suo contemporaneo. Ma quest’opera era differente, per questo particolarmente preziosa anche negli intenti dal momento che fu dipinta nel perseguimento dei propri interessi.

Da qui la massima libertà e spontaneità del disegno che riflette la gioia di Klimt nel dipingerlo e nel celebrare la bellezza nella sua forma più pura. In questo senso, la stessa forma è inedita: rispetto al tradizionale formato verticale, Klimt scelse il formato quadrato usato generalmente per le rappresentazioni paesaggistiche. Il che conferisce al dipinto un tocco particolarmente moderno. E non manca un’evidente fascinazione per la cultura cinese e giapponese, dalla fenice ai fiori di loto fino allo sfondo a motivi naturalistici.

Curiosità: i prezzi più alti mai raggiunti all’asta in Europa

Foto Shutterstock

Ma quali sono state le opere d’arte più costose mai battute all’asta nel vecchio continente prima della Dama con ventaglio? Eccole:

Alberto Giacometti L’uomo che cammina venduto per 65 milioni di sterline / 104,3 milioni di dollari (Sotheby’s Londra, febbraio 2010). Record per qualsiasi opera d’arte venduta all’asta in Europa

Claude Monet Lo stagno delle ninfee venduto per 40,9 milioni di sterline / 80,4 milioni di dollari (Christie’s Londra, giugno 2008). Record per qualsiasi dipinto venduto all’asta in Europa

René Magritte L’impero delle luci venduto per 59,4 milioni di sterline / 79,8 milioni di dollari (Sotheby’s London, marzo 2022).

Pieter Paul Rubens Il massacro degli innocenti venduto per 49,5 milioni di sterline / 76,7 milioni di dollari (Sotheby’s Londra, luglio 2002)

Il precedente record d’asta per Gustav Klimt è stato, infine, con Birch Forest (1903), venduto per 104,6 milioni di dollari da Christie’s New York nel novembre 2022.

