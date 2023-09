In occasione dell’anteprima italiana di ‘Asteroid City’ di Wes Anderson, Fondazione Prada presenta a Milano la mostra sull’11° film del regista: tutte le info.

Wes Anderson ha un forte e radicato legame con la città di Milano e in particolare con la Fondazione Prada: per questo motivo, in occasione dell’anteprima italiana di “Asteroid City”, dal 23 settembre 2023 al 7 gennaio 2024 apre al pubblico la mostra Wes Anderson – Asteroid City: Exhibition.

Wes Anderson e Fondazione Prada insieme per l’anteprima di ‘Asteroid City’

Il 22 settembre, alle 20.30, presso la Fondazione è previsto – contestualmente alla proiezione del film in uscita il 28 settembre – un incontro con Anderson presso il cinema intitolato a Jean-Luc Godard.

Credit: Courtesy of Pop. 87 Productions/Focus Features

Il progetto, l’undicesimo dell’acclamato regista texano, è ambientato nel 1955 e racconta di un convegno di giovani astronomi e cadetti spaziali, che riunisce studenti e genitori di tutto il paese, sconvolto da misteriosi eventi che cambieranno il mondo. Asteroid City evoca con ironia paure collettive (la bomba atomica) e individuali (la solitudine) e costituisce un ulteriore sviluppo dell’originale e raffinata poetica del director dall’inconfondibile stile.

A distanza di due anni da The French Dispatch, Wes Anderson torna sul grande schermo con una pellicola che combina la fantascienza con lo spirito di Broadway. La pellicola racchiude i tratti caratteristici che hanno consolidato la fama internazionale dell’autore americano. Il film di straordinaria forza plastica e grande ricercatezza compositiva si avvale – neanche a dirlo – di un cast corale di talenti internazionali unici.

Credit: Courtesy of Pop. 87 Productions/Focus Features

‘Asteroid City’: cast del film e anticipazioni sulla mostra a Milano

Parliamo cioè di Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber e Hope Davis.

La mostra, che vede la collaborazione di Universal Pictures International Italy, sarà un viaggio vero e proprio all’interno dello stile post-moderno che Anderson ha sviluppato film dopo film tanto da diventare iconico. Dopo una prima esposizione a Londra, il progetto sarà ospitato nella galleria Nord della Fondazione Prada. Includerà una selezione di scenografie originali, oggetti di scena, modellini, costumi e opere d’arte presenti nel film. Le installazioni immersive trasporteranno il pubblico nell’universo creativo che i fan ben conoscono.

Credit: Courtesy of Roger Do Minh/Pop. 87 Productions/Focus Features

Fondazione Prada e Cinema: 20 anni d’amore

Negli ultimi vent’anni Fondazione Prada ha promosso numerose attività nell’ambito del cinema. Ha infatti creato progetti che hanno stabilito legami inattesi tra immagini in movimento, arti visive e tecnologie. Dal 2015 ha fatto convivere all’interno del suo cinema una pluralità di generi, produzioni ed epoche generando un dialogo con un pubblico eterogeneo. Con la sua nuova programmazione, inaugurata a febbraio 2023 e curata da Paolo Moretti, Fondazione Prada punta a indagare ulteriormente l’ampio spettro della creazione cinematografica, contemporanea e meno recente, in tutta la sua ricchezza e diversità, ampliando e coinvolgendo il suo pubblico.

Foto via Ufficio Stampa Fondazione Prada