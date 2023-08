Cosa sapere della Mostra del Cinema di Venezia 2023? Qualche curiosità succulenta e le chicche più interessanti

Parte il 30 agosto e si conclude il 9 settembre l’80° Mostra del Cinema di Venezia e non mancano curiosità, aneddoti e pettegolezzi sulla kermesse più stylish d’Europa, anticamera degli sfarzosi Oscar.

Mostra del Cinema di Venezia 2023, la madrina e quel passato difficile

Sarà Caterina Murino la madrina del Festival: 45 anni, di origini sarde, 5° a Miss Italia e irresistibile ex Bond Girl nel film Casinò Royale, ha scelto Kèrastase per i suoi hair look. Vive a Parigi da circa 20 anni e qui ha trovato l’amore: il fortunato è l’avvocato Edouard Riguard che ha incontrato nel 2016. Da piccola Caterina Murino è stata vittima di bullismo: “Ero cicciottella, a scuola mi chiamavano ippopotamino”, ha raccontato a Vanity Fair.

Caterina Murino mermaid at Lido

Venezia 80, il caso Bradley Cooper

Alla Mostra del Cinema di Venezia è attesa la première del secondo film da regista di Bradley Cooper, il biopic Maestro, incentrato sul direttore d’orchestra Leonard Bernstein, ma la star di Hollywood non presenzierà come gesto di solidarietà nei confronti dei colleghi dopo lo sciopero indetto dal sindacato degli attori americani Sag-Afra il 13 luglio. Legalmente, essendo anche produttore della pellicola Netflix, potrebbe arrivare a Venezia, ma ha scelto di non farlo.

Bradley Cooper, “Nightmare Alley” (2021) 20th Century Studios. Photo credit: Kerry Hayes / 20th Century Studios / The Hollywood Archive

Tra i grandi assenti figurano anche i talentuosi Glen Powell e Lewis Pullman, apprezzati in Top Gun: Maverick, le star di Euphoria Jacob Elordi (interprete di Priscilla, diretto da Sofia Coppola) e Zendaya (protagonista di Challengers di Luca Guadagnino, che non aprirà la mostra), e Michael Fassbender (The Killer)

Il record storico di Venezia 80

La Mostra del Cinema di Venezia raggiunge un traguardo leggendario e compie ben 80 anni: è la kermesse cinematografica più antica di sempre, ed è ancora oggi la più attesa e rispettata dai cinefili di tutto il mondo.

Leone d’Oro

Inizialmente il premio ricevuto era la Coppa Mussolini, ma dopo la II Guerra Mondiale, venne abolito in favore del celeberrimo Leone d’Oro. Dal 1969 al 1979 la mostra divenne non competitiva, come succedeva nelle prime due edizioni, mentre nel ‘73, ‘77 e ’78 non ebbe affatto luogo.

