Dal 20 al 26 novembre torna la settimana più calda della musica italiana con la Milano Music Week che vedrà la curatela di Francesca Michielin e un nuovo headquarter. Le novità.

Iniziano a scaldarsi i motori per la settima edizione della Milano Music Week, in programma nel capoluogo lombardo dal 20 al 26 novembre 2023. La manifestazione propone anche quest’anno concerti, dj set, interviste con gli artisti, panel, workshop, incontri e appuntamenti speciali sotto la direzione artistica di Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab). Tante le novità che si prospettano all’orizzonte, a partire dalla presenza di Francesca Michielin in veste di curatrice speciale.

La Milano Music Week intende, del resto, confermarsi come l’appuntamento più atteso per gli operatori dell’industria musicale e non solo. Tra gli ospiti già confermati, protagonisti di talk esclusivi, ci sono Ariete, Paola & Chiara, Devendra Banhart e Neffa insieme a ELE A. Attesi anche Villabanks in conversazione con il quartetto Indaco e la presentazione del nuovo libro di Stefano Senardi con Manuel Agnelli e Mauro Pagani. E ancorauna Immersive VR Experience dedicata al Maestro Giuseppe Verdi, la presentazione in anteprima live del primo album di El Simba e la mostra d’arte dedicata ai The Who Who Are You.

Grafica da Ufficio Stampa

Ma tra le maggiori novità c’è l’Headquarter della Milano Music Week, un quartier generale in via Tortona (Torneria Tortona, Via Tortona 32) che sarà il punto di riferimento. Qui si svolgeranno da lunedì a venerdì i panel dedicati al music business e la maggior parte dei talk con gli artisti in orario aperitivo, intervallati da dj set, showcase e altre iniziative. Mentre il weekend sarà dedicato a incontri educational pensati per studenti, appassionati e chiunque voglia entrare nel mondo della musica.

L’Headquarter sarà aperto tutto il giorno con degli spazi adibiti al coworking e soprattutto al networking. Lo stesso Distretto Tortona ospiterà anche il Linecheck – Music Meeting and Festival, main content partner (BASE, via Bergognone, 34).

Come candidarsi per proporre un evento alla Milano Music Week 2023

Per candidarsi a essere inseriti nel calendario di appuntamenti dedicati al mondo della musica, è possibile proporre il proprio evento/appuntamento compilando il modulo online, attivo fino al 13 ottobre: https://forms.gle/nVNd8Xm3S4d3S2mD6. Le proposte devono essere complete di nome dell’organizzatore, titolo evento/nome band, data e ora, location, modalità di accesso.

Sarà possibile aggiornare le risposte tramite il link che verrà inviato automaticamente via e-mail dopo la prima compilazione. Se l’evento verrà selezionato per essere incluso nel programma ufficiale, si verrà contattati entro il 31 ottobre. Per info proposte@milanomusicweek.it.

La Milano Music Week è promossa e fortemente voluta da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, ASSOMUSICA, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVOIMAIE e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Foto e grafiche da Ufficio Stampa