Dal 23 settembre al 5 novembre alla Galleria Biffi Arte di Piacenza la mostra ‘The Kids Are Alright – 60 anni di The Who’.

Si terrà dal 23 settembre al 5 novembre alla Galleria Biffi Arte di Piacenza (Via Chiapponi, 39 – ingresso libero) la mostra The Kids Are Alright – 60 anni di The Who, a cura della giornalista e scrittrice Eleonora Bagarotti. La mostra omaggia una delle più grandi band rock and roll di tutti i tempi ripercorrendo i momenti più significativi di questi 60 anni di carriera (che cadranno, per la precisione, nel 2024). L’esposizione alla Galleria Biffi Arte di Piacenza offre in anteprima un percorso di immagini inedite e ufficiali concesse dai fotografi e dalla stessa band. Il percorso è arricchito da riviste, oggetti da collezione e curiosità.

«Avremo ospiti ed eventi collaterali, in continuo divenire, che aggiorneremo sulle pagine social. – dichiara Eleonora Bagarotti – L’esposizione consiste in un dialogo tra una parte documentale sulla storia del gruppo e una parte artistica con le opere di pittori, illustratori, scenografi, stilisti, performer artist ispirate agli Who e alla loro musica».

Le opere di artisti contemporanei uniti dall’amore per gli Who

L’ultima parte dell’esposizione è infatti dedicata ad alcune opere realizzate da artisti contemporanei, espressamente realizzate per la mostra, uniti dall’amore per gli Who e per la loro musica: Marco Botti, Francesco Cabras, Francesco Cervelli, Andrea Clanetti, Gianluigi Colin, Mauro Di Silvestre, Matt Dillon, Danilo Filios, Maria Assunta Karini e Francesco Paolo Paladino, Francesca Orelli, Silvia Rastelli, Natalia Resmini, Corrado Sassi, Scimon e Kosmo Vinyl.

Presente in mostra anche il catalogo in doppia lingua (italiano e inglese). In esso alcune immagini esclusive del gruppo e delle opere artistiche con testi, analisi e racconti. I proventi dalla vendita del catalogo andranno a favore del Teenage Cancer Trust, progetto benefico sostenuto dalla band.

«Tra gli artisti mi piace sottolineare la presenza dell’attore Matt Dillon, con un trittico, e Kosmo Vinyl, con un omaggio ai primi Who. – commenta Eleonora – Abbiamo poi un’installazione di Silvia Rastelli, due opere del pittore e scenografo Mauro Di Silvestre, foto artistiche di Francesco Cabras e scatti d’epoca di Filippo de Orchi e Carlo Massarini. Abbiamo realizzato un catalogo, in italiano e in inglese, i cui proventi andranno al Teenage Cancer Trust, progetto benefico sostenuto dagli Who. E stiamo già organizzando visite guidate e incontri con le scuole, universitari, studenti de liceo artistico e del conservatorio. Un altro aspetto a cui teniamo molto poiché il mondo del Rock ormai rientra nella cultura e nei classici del XX secolo».

The Kids Are Alright – 60 anni di The Who: orari della mostra

Fino al 30 settembre: martedì- mercoledì-venerdì-sabato dalle 10.30 alle 19.30. Lunedì-giovedì-domenica chiuso.

Dall’1 novembre: lunedì-domenica chiuso. Martedì- mercoledì-venerdì-sabato dalle 10.30 alle 19.30

giovedì dalle 10.30 alle 12.30.