Prima volta sul grande schermo per Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, protagonista dell’’omonimo docufilm in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Zucchero sbarca per la prima volta sul grande schermo con il film documentario ZUCCHERO – Sugar Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. La pellicola avrà una cornice d’eccezione per l’anteprima dal momento che sarà presentata alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre. Quindi, sarà nelle sale per tre giorni – il 23, 24 e 25 ottobre. A partire da venerdì 29 settembre, è possibile acquistare le prevendite e consultare l’elenco delle sale che proietteranno il film documentario a questo link.

Locandina da Ufficio Stampa

ZUCCHERO – Sugar Fornaciari racconta il grande artista emiliano attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici. Tra le partecipazioni si segnalano quelle di Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal recente World Wild Tour,vuole dipingere un ritratto che va oltre il personaggio di successo.

“Blues don’t care!”, afferma Zucchero. “Il blues non ha confini, non ha patria, non ha bandiere, se non quelle dell’anima. Di quello mi alimento per non schiantarmi il cuore”. ZUCCHERO – Sugar Fornaciari è una produzione K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, ed è distribuito da Adler Entertainment. In collaborazione con Zucchero & Fornaciari Music S.r.l.e Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

Foto da Ufficio Stampa