Funko si prepara a conquistare Lucca con una miriade di Pop! dedicati ai personaggi più amati dell’immaginario collettivo.

La 57a edizione di Lucca Comics & Games è alle porte e promette di essere un evento epico. Dall’1 al 5 novembre, la città toscana si trasformerà in un luogo di pellegrinaggio per appassionati di cultura pop, dove la passione comune unirà anime diverse in un unico abbraccio. In questa avventura, Funko – in collaborazione con Games Academy Funside, la catena di fumetterie più grande d’Italia – svolgerà un ruolo cruciale, riunendo gli appassionati in un padiglione speciale in Piazza Santa Maria.

Chiunque entri nel padiglione si immergerà nel magico mondo dei collectibles Funko, dai celebri e inimitabili Funko Pop! – le iconiche statuette in vinile che nel corso degli anni hanno reso omaggio a un’infinità di personaggi, sia reali che di finzione – ai nuovissimi Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo in formato micro, dedicato ai personaggi più amati. Inoltre, gli appassionati avranno l’opportunità di sfoggiare il proprio fandom preferito grazie all’abbigliamento e ai fantastici accessori Funko, inclusi i mini zaini, borse, portafogli e molto altro, grazie a Loungefly, il brand premium di accessori.

A Lucca Comics & Games in esclusiva dieci Funko Pop!

I visitatori di Lucca Comics & Games avranno inoltre l’opportunità di acquistare in esclusiva ben dieci Funko Pop! provenienti da universi narrativi amati in tutto il mondo. Per gli amanti dell’anime, saranno disponibili due Funko Pop! dedicati a Naruto: Kurama e Hinata in una versione fosforescente che farà felici i fan accaniti. Dal mondo di Dragon Ball e Dragon Ball Z, saranno disponibili i Funko Pop! di Goku con Krillin e Super Buu. E dall’universo di Attack on Titan, gli appassionati potranno mettere le mani sul Funko Pop! di Sasha in versione metallica. Un personaggio carismatico dell’Armata Ricognitiva pronto a portarli in avventure epiche nella regione dei Giganti.

Passando all’universo narrativo Marvel, ci saranno altre tre imperdibili esclusive dedicate ai beniamini dei fumetti. A partire dal Pop! Town raffigurante l’Avengers Tower con l’eterno Iron Man. Inoltre, due Pop! Cover mostreranno icone delle copertine dei fumetti. Una è dedicata alla leggendaria run di Chris Claremont che ha rivoluzionato gli X-Men con Wolverine e il suo iconico costume rosso. L’altra presenta Scarlet Witch pronta a salvare i suoi amici supereroi nel numero degli Avengers #104 del 1972. Questi pezzi da collezione sono un must per i fan della Casa delle Idee.

I Funko Pop! per gli amanti del cinema

Per gli amanti del cinema, Funko presenta due nuovi collectibles: i Funko Pop! di Barbie e Ken sui pattini, direttamente dal film campione di incassi diretto da Greta Gerwig. E per celebrare i 30 anni del cult Nightmare Before Christmas, un Funko Pop! esclusivo del re delle zucche in versione fluorescente, che aggiungerà un tocco spaventosamente fantastico a ogni collezione.

Lucca Comics & Games è e rimarrà sempre un luogo dove gli appassionati, i collezionisti e i fan possono condividere le loro passioni, scoprire nuovi tesori e immergersi nella magia dei mondi fantastici. Funko continua a sostenere queste passioni, grandi e piccole, e non c’è posto migliore di Lucca per celebrarle. Non vi resta che fare il conto alla rovescia in vista dell’inizio dell’evento il 1° novembre.