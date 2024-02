Ci sono anche il nuotatore paralimpico Simone Barlaam e il progetto con finalità sociali “Obiettivo Napoli” tra i candidati ai ‘Laureus World Sports Awards’ 2024.

Svelate a Madrid le nomination della 25ª edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, alla presenza dei rappresentanti degli Awards Host Parners. Tra questi, la Presidente della Regione di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e il Sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Oltre ad alcune leggende dello sport mondiale e membri della Laureus Academy come Luís Figo, Ruud Gullit, Nawal El Moutawakel e Alessandro Del Piero.

Selezionati a fronte di una votazione di 1300 giornalisti, i vincitori dei Laureus World Sports Awards saranno annunciati il prossimo 22 aprile al termine delle votazioni della Laureus World Sports Academy, la giuria per eccellenza composta da 69 leggende dello sport.

Lionel Messi, dominatore assoluto a Parigi lo scorso anno, è nuovamente in lizza per il “Laureus World Sportsman of the Year Award” (“Sportivo dell’anno”), dopo aver vinto il suo ottavo Pallone d’Oro. A contendergli il titolo, Novak Djokovic, già quattro volte vincitore di questo premio, Max Verstappen, quinto pilota di Formula 1 a conquistare per tre volte il titolo mondiale. In lizza anche Mondo Duplantis, Noah Lyles e Erling Haaland.

Delle candidate al premio “Laureus World Sportswoman of the Year” (“Sportiva dell’anno”), tre sono state protagoniste ai Campionati Mondiali di atletica leggera di Budapest. Si tratta di Faith Kipyegon (Kenya), Sha’Carri Richardson e Shericka Jackson. A loro si aggiungono Iga Świątek, Aitana Bonmatí e Mikaela Shiffrin.

A difendere l’Italia due candidature tricolori: la prima è quelle che vede in lizza il 23enne nuotatore paralimpico Simone Barlaam, candidato nella categoria “Laureus Sportsperson of the Year with a Disability Award”(”Sportivo con disabilità”). La seconda è quella per “Obiettivo Napoli”, progetto in nomination nella categoria “Laureus Sport for Good Award” per il contributo sociale significativo al fine di migliorare le vite dei bambini e dei giovani attraverso lo sport.

Tutti i nominati ai Laureus World Sports Awards

Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell’anno)

Novak Djokovic (Serbia), tennis

(Serbia), tennis Mondo Duplantis (Svezia), atletica leggera

(Svezia), atletica leggera Erling Haaland (Norvegia), calcio

(Norvegia), calcio Noah Lyles (USA), atletica leggera

(USA), atletica leggera Lionel Messi (Argentina), calcio

(Argentina), calcio Max Verstappen (Paesi Bassi), automobilismo

Laureus World Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell’anno)

Aitana Bonmatí (Spagna), calcio

(Spagna), calcio Shericka Jackson (Giamaica), atletica leggera

(Giamaica), atletica leggera Faith Kipyegon (Kenia), atletica leggera

(Kenia), atletica leggera Sha’Carri Richardson (USA), atletica leggera

(USA), atletica leggera Mikaela Shiffrin (USA), sci alpino

(USA), sci alpino Iga Świątek (Polonia), tennis

Laureus World Team of the Year Award (Squadra dell’anno)

Team Europe Ryder Cup , golf

, golf Nazionale maschile tedesca di basket

Manchester City (Inghilterra), calcio

(Inghilterra), calcio Squadra Formula Uno Oracle Red Bull Racing (Austria), automobilismo

(Austria), automobilismo Springboks (Sudafrica), rugby

(Sudafrica), rugby Nazionale femminile di calcio spagnola

Laureus World Breakthrough of the Year Award (Rivelazione dell’anno)

Jude Bellingham (UK), calcio

(UK), calcio Linda Caicedo (Colombia), calcio

(Colombia), calcio Coco Gauff (USA), tennis

(USA), tennis Qin Haiyang (Cina), nuoto

(Cina), nuoto Josh Kerr (UK), atletica leggera

(UK), atletica leggera Salma Paralluelo (Spagna), calcio

Laureus World Comeback of the Year Award (Ritorno dell’anno)

Simone Biles (USA), ginnastica artistica

(USA), ginnastica artistica Sébastien Haller (Costa d’Avorio), calcio

(Costa d’Avorio), calcio Katarina Johnson-Thompson (UK), atletica leggera

(UK), atletica leggera Siya Kolisi (Sudafrica), rugby

(Sudafrica), rugby Jamal Murray (Canada), basket

(Canada), basket Markéta Vondroušová (Repubblica Ceca), tennis

Laureus World Sportsperson of the Year with Disability Award (Sportivo con disabilità)

Simone Barlaam (Italia), nuoto paralimpico

(Italia), nuoto paralimpico Danylo Chufarov (Ucraina), nuoto paralimpico

(Ucraina), nuoto paralimpico Diede de Groot (Paesi Bassi), tennis in carrozzina

(Paesi Bassi), tennis in carrozzina Luca Ekler (Ungheria), atletica paralimpica

(Ungheria), atletica paralimpica Nicole Murray (Nuova Zelanda), ciclismo paralimpico

(Nuova Zelanda), ciclismo paralimpico Markus Rehm (Germania), atletica paralimpica

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award (Sportivo dell’anno negli sport d’azione)

Rayssa Leal (Brasile), skateboard

(Brasile), skateboard Caroline Marks (USA), surf

(USA), surf Kirsten Neuschȁfer (Sudafrica), vela

(Sudafrica), vela Bethany Shriever (UK), bmx

(UK), bmx Filipe Toledo (Brasile), surf

(Brasile), surf Arisa Trew (Australia), skateboard

Laureus Sport for Good Award (Sport per il bene comune)

Programmi selezionati da una giuria specializzata. La Laureus Academy sceglierà il vincitore

Bola Pra Frente (Brasile), multi-sport, utilizza lo sport per aumentare le opportunità di educazione per i giovani

(Brasile), multi-sport, utilizza lo sport per aumentare le opportunità di educazione per i giovani Dancing Grounds (USA), con la danza favorisce l’integrazione sociale

(USA), con la danza favorisce l’integrazione sociale Fundación Rafa Nadal (Spagna), il tennis è strumento per favorire l’istruzione

(Spagna), il tennis è strumento per favorire l’istruzione ISF Cambodia , calcio per l’istruzione – Ha l’obiettivo di interrompere il ciclo di povertà attraverso il calcio

, calcio per l’istruzione – Ha l’obiettivo di interrompere il ciclo di povertà attraverso il calcio Justice Desk Africa (Sudafrica), multi-sport per i diritti umani – Aiuta I giovani a lottare per i loro diritti umani attraverso lo sport

(Sudafrica), multi-sport per i diritti umani – Aiuta I giovani a lottare per i loro diritti umani attraverso lo sport Obiettivo Napoli (Italia) multi-sport per l’inclusione – Attraverso calcio, basket, pallavolo e taekwondo si contrasta violenza, disuguaglianza e discriminazione.

