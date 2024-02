Elio, Katia Follesa e Pintus ci raccontano il nuovo programma ‘LOL Talent Show’, dal 22 febbraio su Prime Video.

Grandi novità in casa LOL: dal 22 febbraio su Prime Video debutta infatti LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo show Original in cinque episodi prodotto da Endemol Shine Italy. In questo talent show, comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere (maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri) si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori.

In giuria Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL. Il Mago Forest vestirà invece i panni di presentatore. Ogni episodio, inoltre, avrà una guest star che, unendosi alla giuria, potrà cambiare le sorti di un concorrente.

LOL Talent Show: l’importanza dell’improvvisazione

«I concorrenti me li immaginavo nell’improvvisazione, che è l’unico elemento che serve nel programma. – ci dice Pintus – Pensavo Ma improvvisando come potrebbe essere? e su quello giudicavamo». «La cosa che conta di più è la capacità di improvvisare», conferma Elio che ci tiene a sottolineare di essere ormai un giudice professionista. «Ho una grandissima esperienza in qualità di giudice. – commenta – Ho fatto cinque X Factor e ne ho vinti due, poi ho fatto Extra Factor e Italia’s Got Talent. Sempre come giudice. Mi han sempre detto Bravo, anche quelli che venivano mandati via. Non è stato quindi per me inatteso essere scelto come giudice. Certamente non tutti possono farlo: servono competenza e empatia». «Io sono qui per una sostituzione maternità», chiosa infatti Katia Follesa.