Grande successo per la première a Roma di ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’: tutti gli ospiti che hanno sfilato sul red carpet.

La prèmiere a Roma di KURIOS – Cabinet of Curiosities del Cirque du Soleil ha visto sfilare sul red carpet una parata di volti noti dello spettacolo italiano. Dalla coppia formata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti a Mara Venier, Andrea Delogu, Rocco Papaleo e Lucia Ocone. Una vera e propria folla di spettatori per questo nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, presentato nel nostro paese dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti.

Lo show – che ha venduto finora oltre 130.000 biglietti in Italia – è in scena a Roma da martedì 21 marzo, e resterà a Tor di Quinto fino a sabato 29 aprile, per poi spostarsi a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio 2023 rimanendocifino a domenica 25 giugno. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it.

KURIOS – Cabinet of Curiosities è un mix geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil. KURIOS dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell’immaginazione. Questa produzione, la 35ª del Cirque du Soleil dal 1984, vanta un cast di 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni.