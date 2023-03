Lo spettacolo ‘KURIOS: Cabinet of Curiosities’ resta in scena a Tor di Quinto fino al 29 aprile. Occasione unica per farsi coinvolgere in un viaggio attraverso un affascinante e misterioso regno che disorienta i sensi e le percezioni.

È arrivato in Italia, dopo una lunga attesa, KURIOS – Cabinet of Curiosities, meraviglioso spettacolo itinerante di Cirque du Soleil Entertainment Group, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti. Lo show, che ha venduto finora oltre 130.000 biglietti in Italia, è in scena a Roma da martedì 21 marzo e resterà a Tor di Quinto fino a sabato 29 aprile, per poi spostarsi a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio 2023 rimanendoci fino a domenica 25 giugno. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it.

E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione? KURIOS – Cabinet of Curiosities del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi: È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?” Apriamo le porte dell’armadietto delle curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l’immaginazione e le sue curiosità prendono vita, una ad una, davanti ai suoi occhi.

Kurios, un mondo capovolto

Un mondo capovolto di poesia e di umorismo dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si trasformano. KURIOS – Cabinet of Curiosities è un mix geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil. KURIOS dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell’immaginazione. Questa produzione, la 35ª del Cirque du Soleil dal 1984, vanta un cast di 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni.

Scritto e diretto da Michel Laprise, KURIOS – Cabinet of Curiosities si svolge in un passato alternativo ma familiare. In un luogo dove le meraviglie abbondano per chi si fida della propria immaginazione, un Cercatore scopre che, per intravedere l’incanto celato appena sotto la superficie, dobbiamo imparare a chiudere gli occhi e sognare. Nel suo incredibile armadietto delle curiosità, il Cercatore è convinto che esista un mondo nascosto e invisibile. Un luogo dove le idee più folli e i sogni più grandiosi ci attendono. Una collezione di personaggi ultraterreni entra improvvisamente nella sua vita alternativamente meccanica.

Cirque du Soleil: un nuovo modo di vedere il circo

Bizzarri e benevoli, nel tentativo di accendere la sua immaginazione, gli capovolgono l’esistenza e con un tocco di poesia e umorismo, danno vita ai suoi sogni. E se coinvolgendo la nostra immaginazione e aprendo le nostre menti potessimo aprire la porta a un mondo di meraviglie? Le camere delle meraviglie sono gli antenati dei musei, note anche come camere dello stupore nell’Europa rinascimentale. Aristocratici, membri della classe mercantile e primi praticanti della scienza, crearono collezioni di cimeli storici, opere d’arte, misteriosi souvenir di viaggio o artefatti. KURIOS- Cabinet of Curiosities ha un cast di 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi. Circa il 60% degli artisti ha già lavorato con il Cirque du Soleil in precedenza. Per questa produzione, la 35ª del Cirque du Soleil dal 1984, sono stati realizzati oltre 8000 costumi e 426 oggetti di scena.

Cirque du Soleil ha ridefinito il modo in cui il mondo vede il circo. Dal talento di una piccola città a un nome familiare. Con sede a Montreal (Qc), l’organizzazione canadese è diventata leader globale nell’intrattenimento dal vivo con la creazione di esperienze coinvolgenti e iconiche di livello mondiale, in 6 continenti. Cirque du Soleil ha sviluppato una connessione con il pubblico grazie alla sua genuinità, umanità e inclusività. Cirque du Soleil ha il privilegio di lavorare con artisti provenienti da 64 paesi che riescono a dare vita al loro estro sui palcoscenici di tutto il mondo. L’azienda mira ad avere un impatto positivo sulle persone, sulle comunità e sul pianeta con i suoi strumenti più importanti: la creatività e l’arte. Nel corso degli anni, più di 220 milioni di persone sono state ispirate, in oltre 70 paesi diversi.

Per maggiori informazioni: www.vivoconcerti.com e www.showbees.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.cirquedusoleil.com/kurios

Foto: Mathew Tsang