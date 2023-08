Si delinea la lineup della settima edizione di ‘IMAGinACTION – Festival Internazionale del Videoclip’, dal 19 al 21 settembre al Teatro comunale di Ferrara.

Annunciati nuovi ospiti sul palco dell’edizione 2023 IMAGinACTION – Festival Internazionale del Videoclip, in programma al Teatro comunale di Ferrara dal 19 al 21 settembre. Dopo l’annuncio di Mauro Repetto (ex 883) – che presenta in anteprima nazionale il libro Non ho ucciso l’uomo ragno edito da Mondadori – la lineup delle tre serate si arricchisce. Va, così, delineandosi, un cast d’eccezione per un calendario ricco di appuntamenti dal vivo.

Gli artisti si racconteranno al pubblico in una cornice intima svelando aneddoti e immagini delle loro carriere. E, per l’occasione, ne verranno proiettati i videoclip, noti e meno noti, alternati ai racconti da backstage e alle esibizioni dal vivo.

Si pare, il 19 settembre, con Pierò Pelù e Olly oltre a Repetto. El Diablo della musica italiana presenta il libro Spacca l’infinito. Il romanzo di una vita, tra le cui pagine il rocker scende dal palco e ci invita a viaggiare con lui a riflettori spenti. A seguire, mercoledì 20 settembre sarà la volta di Diodato, Marco Masini e altri ospiti ancora da svelare. Durante la serata avrà luogo la premiazione del contest YOUNG IMAGinACTION AWARD 2023.

L’edizione corrente del concorso – ci si può iscrivere entro il 15 settembre, info qui – è incentrata su “Nord Sud Ovest Est” degli 883, di cui ricorrono i 30 anni, e “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd, in occasione del 50esimo anniversario. Il contest filma e mandaci il tuo videoclip o il tuo videolive di uno dei brani dei due album è rivolto alle cover band (no video su basi musicali originali). La giuria, presieduta dal regista e direttore artistico Stefano Salvati e dall’autore televisivo Domenico Liggeri, sceglierà i due vincitori, uno per ogni album. I due videoclip prescelti per la finale verranno proiettati durante una delle serate e i loro autori avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del festival.

Per la terza e ultima serata, infine, è in programma l’assegnazione del Premio Miglior Videoclip Italiano 2022-2023 da parte dell’Academy del Festival. Il premio è istituito in collaborazione con FIMI, AFI e PMI. Partecipano al concorso gli oltre 800 videoclip italiani pubblicati tra gennaio 2022 e giugno 2023. Attesi molti altri artisti, tra i più noti nella scena della musica attuale, i cui nomi saranno svelati nei prossimi giorni.

IMAGinACTION ha voluto dedicare questa nuova edizione al popolo emiliano-romagnolo, decidendo di devolvere il ricavato delle tre serate alla Protezione Civile per sostenere e aiutare le vittime della recente alluvione che ha colpito la regione. I biglietti saranno presto in vendita presso la biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara e su www.ticketone.it.

