Annunciati nuovi ospiti della settima edizione del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION, che si svolgerà dal 19 al 21 settembre nel Teatro Comunale di Ferrara. Ci saranno anche Alfa, Fabio Rovazzi, Federico Rossi e Sethu.

IMAGinACTION: Alfa e Fabio Rovazzi ospiti

Una giovane star salirà sul palco di IMAGinACTION il 21 settembre a raccontarci le sue canzoni sulle immagini dei videoclip: Alfa. Esponente della Generazione Z, Andrea De Filippi in arte Alfa – cantautore genovese classe 2000 – vanta numeri da capogiro. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto un triplo disco di platino (Cin Cin), quattro dischi di platino (TeStA Tra Le NuVoLe, pT2 e Sul più bello, Testa tra le nuvole, Pt.1, Bellissimissima <3) e sette dischi d’oro. Alfa è attualmente in tour in tutta Italia e il 24 febbraio 2024 terrà il suo primo concerto al Milano Mediolanum Forum.

Non ha bisogno di presentazioni Fabio Rovazzi, che sarà ospite nella serata Cinema e Videoclip del 21 settembre. Rovazzi racconterà la sua storia artistica (unica in Italia), strettamente legata ai video realizzati e che hanno colpito l’immaginazione degli italiani, con più di 661 milioni di visualizzazioni, davvero un record assoluto per il nostro paese. Video di cui cura personalmente script, regia e produzione, realizzati con la stessa attenzione dei grandi film, che hanno visto la partecipazione di molti cantanti famosi e di attori iconici, oltre che qualche vip (da Terence Hill a Gianni Morandi, Emma Marrone, Al Bano, Nek, fino a Flavio Briatore, solo per citarne alcuni).

Federico Rossi e Sethu

Anche Federico Rossi sarà uno dei protagonisti dal vivo a IMAGinACTION il 21 settembre. Amatissimo dai giovani, Federico è stato il cantante del duo dei record Benji & Fede, e ora ha iniziato la sua carriera solista raggiungendo in poco tempo dei dischi di platino. Dopo i primi singoli Pesche, Non è mai troppo tardi, Ti penso spesso, Le mans, Federico ha dato una svolta più introspettiva ai suoi brani fino ad arrivare al suo ultimo lavoro Fiore Sulla Luna, in uscita l’1 settembre: un racconto di fine estate, un invito a non smettere mai di sognare, per spingersi oltre i propri limiti senza paura e poter immaginare una realtà migliore.

Infine Sethu è l’altro ospite annunciato e parteciperà al Festival nella serata conclusiva. Sethu è un misterioso animale notturno che attraverso la sua musica racconta una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. E la sua musica sarà protagonista della serata: musica fatta di rabbia, tristezza, euforia, che si mischiano e si alternano, passando da momenti introspettivi a passaggi frenetici, in un mood che non ha bisogno di essere etichettato ma che converge in uno stile fluido e pieno di contaminazioni. Sethu ha partecipato quest’anno al Festival di Sanremo nella categoria BIG con il brano Cause Perse, pubblicando successivamente l’omonino EP che contiene 6 brani perfettamente coerenti con il sound del pop contemporaneo che racchiude le sue diverse sfaccettature.