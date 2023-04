Sabato 6 e domenica 7 maggio al Parco Nord di Milano tante iniziative gratuite per riscoprire il piacere di camminare fra passeggiate e laboratori sensoriali

Sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, presso il Parco Nord Milano, torna Camminare. Il Festival del Social Walking, l’evento dedicato al tema del viaggio lento e a piedi. Un’iniziativa organizzata da ViaggieMiraggi, operatore di turismo responsabile, per scoprire la magia del cammino, e del suo significato profondo, di attenzione e di cura, attraverso passeggiate, laboratori, racconti e talks. Sarà possibile conoscere camminatori, autori e associazioni che si dedicano al movimento lento per ispirarsi per nuove idee e proposte di viaggi a piedi.

LEGGI ANCHE – Musei gratis non solo la prima domenica del mese: aggiunte due nuove date

Quest’anno il Festival offre un generoso programma gratuito di passeggiate, camminate, laboratori didattici per bambini. Prima del festival, anche due eventi kick-off in centro a Milano: Mercoledì 3 Maggio, presso la Libreria Monti in città, la presentazione de “Il Galateo del Camminare”, il secondo libro di Marika Ciaccia, influencer e blogger di @my_life_in_trek. Giovedì 4 Maggio allo storico Turnè Night Bar di via Frisi, la proiezione del film documentario “La Casa Rossa” di Francesco Catarinolo dedicato a Robert Peroni, ex esploratore altoatesino, in collaborazione con il CAI Club Alpino Italiano.

Camminare. Il Festival del Social Walking, si aprirà Sabato 6 Maggio mattina, con il bagno di bosco, o “Forest Bathing” a cura dell’Oasi Zegna di Biella, un esperienza meditativa e trasformativa che migliora la salute potenziando la connessione con la natura. Seguirà l’incontro con Sara Bonfanti, che ha percorso, in 7 mesi di cammino, quasi 8mila km e racconterà la sua esperienza sul Sentiero Italia CAI e poi il progetto The Walking Robin per far conoscere il mondo del thru-hiking e i grandi benefici del camminare in natura ancora selvaggia. Atteso l’incontro con Luigi Casanova, presidente onorario di di Mountain Wilderness Italia. Alla sera, escursioni crepuscolari dedicate ai rapaci notturni e gli altri animali del Parco.

Entrambi i giorni sono previsti laboratori didattici per bambini e ragazzi come quelli di orienteering, percorsi sensoriali, memory botanico, frottage, studio degli insetti, dei ragni e degli impollinatori e letture animate nel bosco.

Domenica 7 Maggio la passeggiata escursionistica al Parco Nord, la passeggiata letteraria e visita con audio-guida; poi l’incontro con il giornalista Luca Martinelli di Altreconomia in merito ai borghi italiani e al loro recupero come forma di resistenza (o “restanza”) e di ritorno in montagna e nelle aree interne. L’incontro con Stefano Ardito, giornalista, scrittore, fotografo e documentarista da più di trent’anni, che ha trasformato in una professione la sua passione di camminatore, alpinista e viaggiatore. Il programma completo su festivalsocialwalking.it/appuntamenti.

L’evento si svolgerà all’interno degli spazi del Parco Nord Milano, parco peri-urbano metropolitano situato a Nord di Milano e nei pressi della Cascina Centro Parco, sede dell’ente parco, facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici da Milano e dai comuni limitrofi della Città Metropolitana (M5 Bignami). Durante la due giorni sarà anche possibile pranzare presso il punto ristoro presente nella Cascina Centro Parco del Parco Nord Milano.

La nuova edizione del Festival del Social Walking affronta il tema delprendersi cura, perché attraverso le nostre azioni possiamo produrre un impatto positivo sul tessuto socio-culturale sostenendo e facendo conoscere piccole realtà che si incontrano. Camminare vuol dire entrare in relazione con il territorio, con le persone che lo abitano, con i compagni di viaggio e con sé stessi, creando opportunità per lo sviluppo del territorio stesso. Il viaggio a piedi è uno strumento per esplorare con lentezza, dandosi il tempo per apprezzare i luoghi e per riflettere e meditare durante il cammino. Camminare è un atto di assoluta libertà che oltrepassa quel che i piedi consentono di fare. Un gesto automatico, tipicamente umano, che oggi assume un valore quasi trasgressivo, aperto alle molteplici intenzioni del viandante poiché camminare significa aprirsi al mondo.