Musei gratis a Roma: aggiunte nuove date per i turisti e i cittadini, tutti i dettagli e curiosità al riguardo

Quando è possibile visitare i musei gratis? Sono state aggiunte delle date che daranno modo a più persone di usufruire di tale iniziativa. Scopriamo insieme tutte le informazioni sui giorni, orari e luoghi da esplorare sul territorio romano.

L’iniziativa di aprire i musei gratuitamente al pubblico al di fuori delle date ordinarie va in porto grazie al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. La modifica è di ordine nazionale e la notizia è stata data giovedì sera in televisione durante la trasmissione “Cinqueminuti” di Bruno Vespa.

Le tre date che vanno ad aggiungersi sono il 25 aprile per la Festa della Liberazione e il 2 giugno per la Festa della Repubblica e il 4 novembre per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che è una festa nazionale ma non una delle festività italiane.

Inoltre, il ministro ha fatto riferimento all’aumento del costo dei biglietti in alcune parti dell’Italia, in particolare all’introduzione della quota di ingresso prevista per il Pantheon a partire da luglio 2023. Infatti, sarà possibile entrarvi soltanto pagando 5 euro. Il ricavato, però, andrà in beneficenza della chiesa per aiutare i poveri di Roma.

Attualmente, i musei gratuiti soltanto la prima domenica del mese e nelle date sopracitate sono:

Colosseo. Anfiteatro Flavio

Foro Romano e Palatino

Musei Capitolini

Museo e Galleria Borghese

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo

Pantheon

Terme di Caracalla

Basilica di San Cesareo de Appia

Castello Giulio II

Galleria Spada

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Palazzo Venezia

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo centrale del Risorgimento di Roma

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Vittoriano

Istituto centrale per la grafica – Palazzo Poli

Museo Aristaios

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Museo delle Civiltà

Museo Hendrik Christian Andersen

Museo della Via Ostiense – Porta San Paolo

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo

Museo nazionale romano – Crypta Balbi

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Museo nazionale degli strumenti musicali

Parco archeologico dell’Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana

Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola

Parco archeologico dell’Appia antica – Parco delle Tombe della Via Latina e Basilica di Santo Stefano

Parco archeologico dell’Appia antica – Villa dei Quintili e Santa Maria Nova

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica

Parco Archeologico di Veio

Quali sono i musei sempre gratuiti a Roma?

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo delle Mura

Museo di Casal de’ Pazzi

Villa di Massenzio

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo Napoleonico

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Casa Museo Alberto Moravia

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

Per qualsiasi informazione in più si consiglia di fare riferimento ai siti ufficiali dei musei.

