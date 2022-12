I Soliti Idioti tornano insieme per un tour a teatro

A più di dieci anni di distanza dall’omonima sitcom il celebre duo comico nuovamente insieme con "I Soliti Idioti - il ritorno", un tour teatrale nella primavera 2023

Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, diventato famoso grazie all’omonima sitcom di MTV andata in onda per 4 stagioni, a più di 10 anni di distanza dall’ultimo progetto che li ha visti lavorare insieme, torna in grande stile con un tour in teatro di sei date nelle principali città italiane nella primavera del 2023.

LEGGI ANCHE – 75 anni di Zio Paperone: tutte le uscite celebrative di Panini Comics

I Soliti Idioti, diventato poco dopo la sua nascita un duo iconico e consacrato dagli intellettuali e da un pubblico trasversale, hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, con la volontà di rappresentare in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli che sono diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Questi e tanti nuovi personaggi saranno proposti durante gli show di questa tournée teatrale I SOLITI IDIOTI – IL RITORNO.

“Ebbene sí, siamo tornati! Dopo 10 anni dall’ultimo film, dopo aver entrambi ritrovato un amico, abbiamo deciso di riunire la band. E qual è il modo migliore per una band di ricominciare? Con un tour, ovviamente! E lo faremo a teatro. Perché vogliamo andare direttamente dalla gente, da quelle persone che da anni quando ci fermano per strada ci fanno sempre la stessa domanda: quando tornate? La risposta adesso ce l’abbiamo. Il 7 aprile. A teatro.”

Oltre alla famosissima sitcom, a consacrare la popolarità di Biggio e Mandelli arriva anche il cinema, con due film “I Soliti Idioti” (2011) e “I 2 Soliti Idioti” (2012).

Dopo 10 anni di percorsi di carriera separate, I Soliti Idioti hanno recentemente suggerito la reunion pubblicando una canzone, Hélicoptèr, firmata dal Le top (Fluide e Liquide), una coppia di cantanti mascherati stile Daft Punk.



CALENDARIO DATE I SOLITI IDIOTI – IL RITORNO



7 aprile 2023 || Torino @Teatro Colosseo

12 aprile 2023 || Firenze @Tuscany Hall

14 aprile 2023 || Padova @Gran Teatro Geox

15 aprile 2023 || Roma @Auditorium della Conciliazione

21 aprile 2023 || Milano @Arcimboldi

22 aprile 2023 || Bologna @Teatro Celebrazioni



Il tour è prodotto da Vertigo e i biglietti sono disponibili dal 16 dicembre ore 12.00 su www.ticketone.it

foto e video UFFICIO STAMPA WORDS FOR YOU