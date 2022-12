75 anni di Zio Paperone: tutte le uscite celebrative di Panini Comics

Per celebrare il 75° anniversario di Zio Paperone, su Topolino 3499 prende il via una storia inedita disegnata e sceneggiata da Fabio Celoni.

A dicembre si festeggia il 75° anniversario di Zio Paperone. Panini Comics rende omaggio al magnate di Paperopoli con il numero 3499 di Topolino – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 14 dicembre – che ospita lo Zione già in copertina, con l’inconfondibile tratto di Fabio Celoni, oltre che in storie e redazionali a lui dedicati.

Il Destino di Paperone

Sono di Celoni disegni e sceneggiatura de Il Destino di Paperone, un’imperdibile storia che racconta della scalata al successo di Zio Paperone, dopo che fu ridotto sul lastrico a causa di un affare di lenticchie. Quest’avventura in 5 episodi, impreziosita dai colori di Luca Merli, è la prima storia Disney sceneggiata da Fabio Celoni.

«Sono sempre stato innamorato della figura di Paperone. – commenta Celoni – Lo trovo un personaggio straordinario, incredibilmente umano, come tutti quelli creati dal grande Carl Barks. Ma in Paperone c’è una profondità speciale e mi è venuta voglia di esplorarla, così mi sono chiesto: Ma come sarebbe se…?. Ovvero, come reagirebbe Paperone davanti a un fallimento tanto grande da minare tutte le sue sicurezze? L’ho messo davanti al suo peggiore incubo, perdere la sua intera fortuna ma anche il suo passato, le memorie delle sue avventure».

Fama e il magazine

Su Topolino 3499, Zio Paperone è protagonista di un’altra storia da non perdere, dalla trama evocativa, che porterà i lettori nel passato del multimiliardario più amato di tutti i tempi, disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano e scritta da Marco Nucci: Fama.

Le celebrazioni per lo Zione continuano, poi, sull’immancabile appuntamento mensile con il magazine Zio Paperone. Il numero 54 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da giovedì 15 dicembre – avrà 16 pagine in più e una speciale copertina dorata e proporrà una selezione di storie appassionanti.

A partire da Zio Paperone e la corona dei desideri, nella quale lo Zione e i nipoti vanno nei Caraibi a caccia di un tesoro, e Zio Paperone in… un altro Natale sul Monte Orso di Tito Faraci e Giorgio Cavazzano, sequel ideale della nota storia di Carl Barks. Torna inoltre Don Rosa con Zio Paperone e l’ultima slitta per Dawson, grande storia Superstar legata all’epopea del Klondike.

I volumi dedicati a Zio Paperone in libreria

E, ovviamente, non mancano le proposte in libreria, con i volumi speciali dedicati a Zio Paperone, tutti da collezionare (ottime idee regalo da far trovare sotto l’albero!). Vita e dollari di Paperon de’ Paperoni ripropone il titolo uscito nel 1968 nella collana Oscar Mondadori, corredando le storie originarie con un ampio apparato redazionale inedito. La saga di Paperon de’ Paperoni di Don Rosa, vincitrice dell’Eisner Award, è adatta per riscoprire Paperon de’ Paperoni visto da uno dei Maestri del fumetto Disney. Pianeta Paperone contiene quattro storie sulla vita del Papero più ricco del mondo con i testi di Vito Stabile e i disegni di Marco Rota. Infine Il Klondike di Paperone raccoglie una selezione delle migliori storie dedicate alle gesta di Zio Paperone in questa terra mitica.

Zio Paperone è quindi il fulcro di grandi appuntamenti, su Topolino (e non solo…). L’appuntamento è con Topolino 3499 da mercoledì 14 dicembre e con Zio Paperone da giovedì 15 dicembre in edicola, fumetteria, edicola e su Panini.it. Senza dimenticare che questo numero di Topolino sarà disponibile anche in formato megapack, con l’Album Ufficiale Calciatori Panini 2022-2023 e 5 bustine di figurine, la raccolta più celebre al mondo. Una sorpresa che renderà felici i tifosi di ogni età! Aggiornamenti e dettagli su Topolino.it e sui canali social ufficiali di Topolino.