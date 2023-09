Gardaland Resort si prepara alla nuova stagione con l’evento autunnale che porta nel parco divertimenti i colori e i sapori della Baviera: al via il ‘Gardaland Oktoberfest’.

Nuova stagione in arrivo per Gardaland Resort, che promette un autunno di divertimento ed eventi tutti da gustare. A partire dall’appuntamento annuale con Gardaland Oktoberfest, che dal 16 settembre al 1° ottobre porta nel parco colori e sapori del tradizionale festival di Monaco di Baviera. In calendario un fitto programma che prevede anche show e intrattenimento ad hoc pensato per coinvolgere i grandi e i piccoli in visita a Gardaland. Così, l’atmosfera gioiosa del parco assume sfumature inedite a partire da un nuovo e tematizzato Welcome Show.

Le mascotte Prezzemolo ed Aurora si cimenteranno nella tradizionale cerimonia di spillatura di una gigantesca botte posizionata sopra i cancelli di ingresso. Finito il corale countdown, cadranno fiumi di coriandoli colorati a segnare l’inizio di O’Zapft is, nuova avventura in perfetto stile Gardaland Oktoberfest.

Foto Shutterstock

Teatri e palchi per vivere l’atmosfera d’oltralpe

Un angolo di Baviera in Italia, con lo spirito di divertimento che caratterizza il celebre parco del nord Italia. Gardaland Oktoberfest vuole essere, infatti, l’appuntamento perfetto per vivere l’atmosfera tipica di questo tradizionale festival e trascorrere una giornata di relax e divertimento. Tra gli eventi in programma, non mancheranno eventi musicali con i suoni popolari dalla Baviera firmati dalle bande musicali itineranti dal Trentino e dal Tirolo.

Presenti anche i due sestetti Kapuziner Band (in Piazza Medievale e in Piazza Jumanji) che animeranno le giornate per un vero e proprio viaggio oltralpe. Inoltre, Ispirandosi al teatro Schicht (attrazione presente all’Oktoberfest in forma permanente dal 1869) il Teatro della Fantasia di Gardaland diventa Magisches Theatre. E, per l’occasione, ospita il mago Alter Ego che con la sua brillante simpatia.

Foto da Ufficio Stampa

Il Buffalo Stage, invece, sarà caratterizzato da PROST! uno spettacolo presentato da un poliedrico artista in abiti bavaresi capace di unire giocoleria, magia e comicità. Gli ospiti non potranno che divertirsi e stupirsi dai virtuosismi e dalle geniali trovate di questo stravagante e singolare personaggio. Oltre che prepararsi a salire sul palco ed essere i veri co-protagonisti dello spettacolo, un’esplosione di gioia e felicità per ogni età.

Le giornate dedicate all’Oktoberfest riserveranno sorprese fino alla chiusura serale quando, sul palco in piazza Jumanji, Prezzemolo e Aurora vestiranno i panni dell’allora Principe Ludovico e la sua sposa, la principessa Teresa di Sassonia. I due inviteranno tutti gli Ospiti di Gardaland Resort ad unirsi ai festeggiamenti del Matrimonio Regale così come il 12 ottobre 1810, in occasione delle nozze dei due, tutti i cittadini di Monaco vennero invitati ad unirsi a ricchi banchetti fra spettacoli e fiumi di birra.

Con questo spettacolo culturale, reinterpretato in perfetto stile Gardaland, Prezzemolo e Aurora lasceranno spazio all’esibizione finale della Kapuziner Band che, con i suoi dodici elementi dal sapore tutto bavarese, saluteranno gli Ospiti con tutta l’allegria che si può.

Non solo divertimento: il gusto del Gardaland Oktoberfest

Gardaland Oktoberfest sarà anche un viaggio culinari in cui assaggiare bretzel e sorseggiare birra in un’atmosfera in pieno stile bavarese. In ogni area del Parco, gli ospiti potranno percorrere un sentiero gastronomico assaporando cibi e bevande grazie a due tipi di Experience: Beer Experience e Beer Experience Vip, acquistabili al Parco o online ad un prezzo vantaggioso.

Foto da Ufficio Stampa

Ogni area sarà tematizzata: l’area Mammut ospiterà la birra Schmucker accostata a deliziose salsiccette di Norimberga e crauti mentre l’Hacienda Miguel avrà a disposizione birra Messina Cristalli di Sale e Coscette di pollo con salsa alla birra. Birra Ichnusa e panini con speck, centriolini e sanepe saranno disponibili, invece, presso l’Area Buffalo e, per concludere, in piazza Jumanji birra Heineken Especially Brewed for Gardaland e Girella di mele con crema. Impossibile resistere!

Per chi vuole prolungare il divertimento di notte è possibile pernottare presso uno dei tre hotel del Resort (Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel). Gardaland Park, Gardaland SEA LIFE Aquarium, Miniland di LEGOLAND® Water Park Gardaland sono aperti tutti i giorni fino al 1° ottobre e, in via del tutto eccezionale, nei giorni 2 e 3 ottobre. Per informazioni sugli orari di apertura consultare il sito www.gardaland.it.

Foto da Ufficio Stampa / Shutterstock