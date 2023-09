Gli italiani si dimostrano sempre più sensibili al tema della sostenibilità anche nelle abitudini di acquisto. Ecco come tutelare l’ambiente ogni giorno.

L’estate 2023 ci ha dimostrato, una volta di più, quanto il cambiamento climatico sia responsabile di eventi estremi. Da una parte ondate di calore e periodi prolungati di siccità che alimentano spesso vasti incendi, dall’altra alluvioni e smottamenti. L’impegno quotidiano e delle istituzioni deve, quindi, avere al centro dell’agenda italiana la tutela ambientale. Ma per fortuna i dati lasciano uno spiraglio di speranza. Come enunciato, infatti, nella lettera ai media scritta dai 100 scienziati italiani siamo ancora in tempo per scegliere un futuro sostenibile.

Del resto, gli italiani dimostrano essere sempre più attenti e attivi nel fare scelte sostenibili: due italiani su tre si dichiarano attenti alla sostenibilità. Lo scenario che la cronaca recente ha raccontato è diventato, dunque, un volano per scelte d’acquisto green. Nello specifico, cibo e alimentazione sono il settore per il quale gli italiani considerano che ci siano abbastanza possibilità per fare scelte sostenibili (78%). Seguono l’acquisto dei prodotti (64%), la mobilità (54%) e il settore dell’’energia domestica (51%). [Dati Altroconsumo]

Foto da Ufficio Stampa

E a proposito di acquisti, la distribuzione online è sempre più praticata con l’e-commerce che sta affiancando, e in alcuni settori superando, i luoghi fisici d’acquisto. Ma quali possono essere i 10 comportamenti d’acquisto amici dell’ambiente? A fornire qualche consiglio utile è Marco Lanzoni, di eLogy, piattaforma che gestisce il servizio logistico degli e-commerce.

“Se vogliamo che i comportamenti sostenibili diventino la norma, dobbiamo renderlo un valore aggiunto e farlo diventare una priorità”, spiega Lanzoni. “C’è molto lavoro ancora da fare per ridurre l’impatto ambientale legato agli acquisti online. Il settore deve impegnarsi a costruire un sistema di acquisto sostenibile, sfruttando ed esempio i magazzini di prossimità. Se vogliamo che i consumatori adottino comportamenti responsabili, dobbiamo essere i primi a darne l’esempio, implementando un servizio che diventi ogni giorno sempre più sostenibile”.

Dieci consigli per acquisti sostenibili

Preferire prodotti in materiali ecosostenibili

Promuovere l’acquisto di oggetti in questo tipo permette di ridurre al minimo l’utilizzo delle risorse naturali

Scegliere fornitori sostenibili

Fare attenzione se il fornitore che abitualmente si occupa della consegna utilizza troppa plastica o polistirolo non biodegradabile per avvolgere i materiali che invia

LEGGI ANCHE: — Burocrazia documentale: quanta CO2 producono ogni mese le aziende italiane?

Attenzione al packaging

Utilizzare imballaggi facilmente riciclabili o riutilizzabili (anche per il reso)

Fornire più opzioni di consegna

Offrire molteplici opzioni rende la gestione più semplice. Si può ridurre il consumo di carburante per le consegne, effettuando il ritiro presso pick point, locker o negozi

Verificare i corrieri

Controllare i corrieri che si occupano della consegna, se sono aziende attente all’ambiente o con l’attivo iniziative green

Riciclare i packaging del nostro acquisto

Riciclare allunga il ciclo di vita della confezione stessa

Foto Shutterstock

Comprare meno plastica possibile

Prediligere, ove possibile, acquisti di prodotti sfusi o ricariche, evitando l’eccesso di confezioni

Controllare le opzioni di spedizione

Se possibile, fare più acquisti in un unico ordine verificando che il tutto avvenga in un’unica consegna, riducendo i costi di viaggio e trasporto

Ridurre il numero di tentativi di consegna

Uno dei modi più efficaci e ovvi per limitare le emissioni di CO2 è quindi ridurre il numero di tentativi di consegna dei prodotti

Limitare il numero dei resi

Ogni spedizione di reso causa un extra su trasporto ed emissioni. Acquistiamo prodotti dotati di foto e descrizioni chiare, riducendo le possibilità di sbagliare.

Foto Shutterstock / Ufficio Stampa