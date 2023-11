Ermal Meta è il protagonista del nuovo appuntamento di Off the Record, ospite nell’Aula Magna dell’Università Bocconi in dialogo con Marco Pelle.

Il 29 novembre, alle 18, l’Aula Magna dell’Università Bocconi ospita il nuovo appuntamento di Off the Record, ciclo di incontri ideato e condotto da Marco Pelle. Questa volta, il coreografo residente del New York Theatre Ballet e Academic Fellow Bocconi dialogo con Ermal Meta, cantautore, polistrumentista e produttore musicale albanese naturalizzato italiano. Un’occasione speciale per un confronto intimo e un racconto personale della storia incredibile dell’artista nato in una piccola cittadina sul mar Adriatico e arrivato sui più noti palcoscenici internazionali.

A introdurre l’intervista Alex Turrini, Director del MSc in Economics and Management in Arts, Media, Culture and Entertainment presso l’Università Bocconi. Sin da giovane, Ermal Meta ha dedicato la sua vita alla musica, calcando palchi sempre più grandi. Prima come membro di band poi come autore per vari artisti della musica italiana e infine da solista. Musica e parole rispecchiano il suo modo di sentire la vita, i suoi ideali e i principi in cui crede, come esplicitato in brani quali Lettera a mio padre e Vietato morire.

Foto da Ufficio Stampa

La sua carriera è segnata da successi, tra cui la vittoria al Festival di Sanremo nel 2018 insieme a Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente, che successivamente hanno presentato all’Eurovision Song Contest a Lisbona. Oltre alla musica, Ermal Meta ha ampliato il suo percorso artistico con il romanzo Domani e per sempre, ambientato nell’Albania della Seconda Guerra Mondiale e già alla sesta ristampa, tradotto in diverse lingue.

LEGGI ANCHE: — La ‘Discoteca’ dei Tropea: «Monotonia e divertimento obbligato»

La partecipazione all’inconttro ‘Un milione di cose da dirvi’ è gratuita aperta a studenti e pubblico esterno. Per partecipare è richiesta iscrizione, FORM DI ISCRIZIONE.

Marco Pelle e Off the Record

Foto di Filippo Thiella da Ufficio Stampa

Off the Record è un progetto che offre dialoghi unici agli studenti dell’Università Bocconi, ma è aperto anche al pubblico esterno interessato a storie fuori dall’ordinario e fonti di ispirazione come quella di Ermal Meta.

Marco Pelle è Accademico Olimpico, coreografo residente del New York Theatre Ballet e dal 2017 Academic Fellow dell’Università Bocconi di Milano, dove insegna all’interno del dipartimento Social and Political Sciences un corso su Performing Arts Management. Per la Bocconi, ha inoltre ideato GuiDance, un corso di danza extra curriculare inclusivo e aperto a tutti gli studenti, e ha ideato gli incontri Off the Record, che hanno ospitato artisti del calibro di Alessandra Ferri e Saturnino. Creato come un dialogo intimo senza ricerca di pettegolezzi, Off the Record, si pone come obbiettivo quello di condividere percorsi umani e artisti unici, esemplari e ispiranti.

Foto di Graziano Marrella da Ufficio Stampa