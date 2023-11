Si intitola ‘Discoteca’ l’ultimo singolo dei Tropea che si riscaldano in vista del ‘Serole Tour’ al via a febbraio 2024. Le parole della band.

I Tropea, la band milanese finalista a X Factor 2023, ha pubblicato lo scorso venerdì 10 novembre il singolo Discoteca (peermusic ITALY e Artist First). Dopo Gallipoli uscito a settembre, il brano aggiunge un secondo tassello a quello che sarà ‘Serole’, primo album in sei anni di attività la cui pubblicazione è stata annunciata per il 12 gennaio 2024. E non a caso i Tropea definiscono la nuova traccia come prosecuzione del “percorso nei ‘luoghi dell’anima’” in attesa del primo progetto discografico.

Discoteca – ci spiega la band – nasce alla chitarra (o meglio, da una spugnetta umida sulla chitarra) e da un testo improvvisato che racconta “la monotonia e il divertimento obbligato”. La discoteca, infatti, più che una meta reale è un luogo metaforico (nella realtà è proprio un bar, svela ancora il gruppo). Così, il singolo – scritto da Domenico e accolto con entusiasmo dai compagni – si struttura come danza notturna e mediterranea che invita a dimenticare gli impegni e ballare insieme.

Oltre all’uscita del nuovo album ‘Serole’, i Tropea hanno annunciato un tour che li porterà in giro per la penisola, esibendosi nei principali club. Queste le date (biglietti disponibili):

2 febbraio 2024 – Napoli , Auditorium Novecento

, Auditorium Novecento 3 febbraio 2024 – Firenze , Glue

, Glue 15 febbraio 2024 – Torino , Cap 10100

, Cap 10100 16 febbraio 2024 – Verona , The Factory

, The Factory 17 febbraio 2024 – Pordenone , Capitol

, Capitol 22 febbraio 2024 – Milano , Santeria Toscana 31

, Santeria Toscana 31 23 febbraio 2024 – Roma , Wishlist

, Wishlist 24 febbraio 2024 – Bologna , Covo Club

, Covo Club 23 marzo 2024 – Lido Adriano (RA), Cisim

Discoteca dei Tropea: il testo della canzone

Ogni sera la discoteca

No non voglio proprio far niente

Ogni sera la discoteca

No non voglio proprio far niente

Fumo al mare

In culo alla gente

Ogni giorno verso di te

Ho un’idea un bicchiere vuoto

Ci mettiamo un pezzo di niente

Un pezzo di te

Fumo al buio

In culo alla gente

Ogni giorno verso di te

Ho un’idea di andare al mare

Ci mettiamo un pezzo di niente

Un pezzo di me

E allora perché mi vuoi

Come tu già sai

Ti prego non dirlo mai

Fatti sempre i fatti tuoi

E allora cos’è quest’ansia

Che sale su

Ti prego non dirlo mai

Fatti sempre i cazzi tuoi

E camperai cent’anni

Campi cent’anni

E allora perché mi vuoi

Come tu già sai

Ti prego non dirlo mai

Fatti sempre i fatti tuoi

E allora cos’è quest’ansia

Che sale su

Ti prego non dirlo mai

Fatti sempre i fatti tuoi

E camperai cent’anni

Campi cent’anni

