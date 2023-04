Svelate data e location italiane del Corona Sunsets Festival World Tour 2023: ecco tutte le informazioni per vivere l’evento.

Manca ancora un po’ all’estate ma gli eventi della stagione iniziano a prendere forma facendo pregustare esperienze tutte da vivere. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è il Corona Sunsets Festival World Tour 2023, di cui sono stati svelati i primi dettagli. La tappa italiana di uno degli eventi più coinvolgenti sarà sabato 22 luglio al Teatro del Silenzio (Lajatico, PI). Al centro della scena la tinta dorata del cielo prenderà forma un palinsesto musicale ricco di artisti con svariate attività di intrattenimento, food corners e divertimento.

Ideata da Corona – marchio di eccellenza AB InBev –, la manifestazione prevede una serie di eventi mondiali in cui il tramonto è protagonista. Ogni tappa, infatti, si tiene in un luogo iconico e incorniciato dalla natura, a partire dall’appuntamento inaugurale dello scorso 1° aprile a Cape Town. In questo senso, il Teatro del Silenzio, unico e senza tempo, promette di regalare momenti magici sotto un tramonto mozzafiato.

Foto da Ufficio Stampa

L’anfiteatro completamente naturale è stato ricavato nello scenario di Lajatico, circondato dalle colline toscane, da cui è possibile godere di un panorama di ineguale bellezza e di natura incontaminata. La location, nata per volontà di Andrea Bocelli – che ne è il Presidente Onorario – ospiterà un setting totalmente rinnovato e sarà utilizzata per la prima volta in un evento con un tasso di coinvolgimento così alto e diversificato.

“Per l’amministrazione comunale di Lajatico è una soddisfazione aver portato nel nostro territorio un evento di risonanza internazionale, dedicato ai giovani e che segna un nuovo avvincente percorso per il Teatro del Silenzio” afferma Alessio Barbafieri, sindaco di Lajatico. Oltre all’Italia, Corona Sunsets Festival World Tour animerà Cile, Perù, Colombia, Canada, Giappone, Cina, Grecia, Brasile, Repubblica Dominicana e India.

Foto da Ufficio Stampa

In attesa di scoprire il palinsesto del 22 luglio è possibile aggiudicarsi l’experience con un concorso instant win attivo fino al 30 giugno. Acquistando nei punti vendita aderenti all’iniziativa (Ipermercati, Supermercati, Superette e Discount – e sui canali e-commerce dei rivenditori italiani) almeno 3 bottiglie di Corona, sarà possibile vincere 100 pacchetti per assistere alla data italiana di Corona Sunsets Festival World Tour, comprensivi di viaggio e soggiorno per due persone.

Dopo l’acquisto, basta recarsi sul sito dedicato, registrarsi con i propri dati e caricare lo scontrino per scoprire se si è tra i fortunati vincitori. Le informazioni su Corona Sunsets World Tour – la cui organizzazione e produzione italiana è affidata a LIVEZONE, del Gruppo This is Ideal – sono su www.corona-extra.it.

Foto da Ufficio Stampa