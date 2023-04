Tempo di organizzare le vacanze: avete mai pensato a un itinerario in barca? Ecco alcuni consigli di viaggio.

Con la stagione che si avvia verso le giornate più lunghe e calde, arriva il momento di programmare le prime vacanze. E quelle in barca possono accontentare i gusti di tutti i viaggiatori. Che si tratti di una gita fuori porta, di un weekend lungo o della vacanza estiva, la piattaforma leader in Europa nel noleggio barche SamBoat propone una soluzione. Con una flotta di oltre 50mila imbarcazioni, con o senza skipper, sono oltre 1.400 le destinazioni in 76 paesi del mondo.

Dagli itinerari in barca a vela per gli amanti del relax alle navigazioni fluviali in houseboat alle vacanze in catamarano per i gruppi di amici. Fino agli yacht di lusso per esperienze a 5 stelle: pronti a salpare?

Ponza: relax in barca a vela

Per chi è in partenza con gli amici o con il partner e cerca una soluzione all’insegna del relax, la risposta è la vacanza in barca che permette di godere di tutti i benefici del contatto con la natura. Meta ideale è Ponza, al largo della costa laziale, piccolo paradiso dove i fondali ricchi di pesci si affiancano a grotte sul mare scavate nella roccia come il complesso delle Grotte di Pilato. Il modo migliore per scoprire l’isola è a bordo di una barca a vela, in quanto le spiagge più suggestive e le calette più belle sono incastonate lunga la costa e sono accessibili solo via mare. Da non perdere Chiaia di Luna e Cala del Core, una delle più romantiche per la parete sulla quale la natura sembra aver dipinto un cuore.

Foto da Ufficio Stampa

Campania: la vacanza romantica e di lusso

La primavera inaugura la stagione dei fiori d’arancio e sono sempre di più le persone che, prima del fatidico sì, decidono di trascorrere l’addio al celibato e al nubilato regalandosi esperienze a cinque stelle. La soluzione ideale potrebbe essere affittare uno yacht di lusso e fare rotta verso luoghi ricchi di storia, natura mozzafiato e ottimo cibo. Meta perfetta? Napoli o Salerno e la costiera amalfitana per scattare selfie da ricordare sullo sfondo dei faraglioni di Capri. Oppure, aggirarsi per i vicoli pittoreschi della romantica Positano o concedersi le delizie della cucina campana in riva al mare ad Amalfi.

Salento: per chi ama gli sport acquatici

Se si è alla ricerca di una vacanza più attiva e adrenalinica, la destinazione ideale è il Salento, con le sue acque cristalline e le sue spiagge sabbiose. Nell’area di Porto Cesareo, tra le spiagge di Torre Chianca e del Bacino Grande, gli sportivi possono dedicarsi al windsurf e al kitesurf sfruttando i venti che sferzano la costa. Per scoprire le bellezze sommerse, si può noleggiare una barca a motore e allontanarsi dalla riva per dedicarsi allo snorkeling, che permette di ammirare i fondali mozzafiato dell’area marina protetta.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

Sicilia in catamarano

Per i viaggiatori che amano perdersi tra le chicche storico-artistiche e i sapori della tavola, la meta perfetta per la bella stagione è la Sicilia. Terra ricca di contrasti e bellezze, eredità delle numerose popolazioni che l’hanno abitata. Tra Palermo e Trapani sorge Castellammare del Golfo, un piccolo gioiello dove visitare il castello arabo-normanno a picco sul mare e i tradizionali bagli (le dimore fortificate di origine araba). Oltre che provare ricette come il cous cous di pesce alla trapanese o le sarde a beccafico, due piatti dalle origini antichissime. Per andare alla scoperta della costa, l’ideale è salire a bordo di un catamarano, che permette di vivere il mare senza rinunciare al comfort.

In Sardegna per una vacanza in famiglia

Partire per una vacanza in famiglia significa scegliere un luogo che risponda alle esigenze di tutti. Un’ottima soluzione è la Sardegna, dove ce n’è davvero per tutti i gusti. Dalle acque cristalline di San Teodoro alle spiagge perfette per i più piccoli a Palau. Dai locali dedicati alla movida a Villasimius alle aree naturali protette dell’arcipelago della Maddalena e i fondali da sogno di Cala Gonone. Molte delle più belle spiagge e calette dell’isola sono però raggiungibili solo via mare. L’ideale, in questo caso, è noleggiare un gommone, una soluzione economica che permette la massima libertà di movimento, oltre che un’attività divertente anche per i più piccoli.

Foto da Ufficio Stampa

Borgogna: lungo i canali francesi in houseboat

Anniversari e ricorrenze sono ottime occasioni per ritagliarsi un po’ di tempo in coppia. Per chi è alla ricerca di una destinazione romantica, la bussola punta verso la Borgogna, regione francese nota per le sue pregiate bottiglie, per le distese di vitigni, le numerose eccellenze gastronomiche e i borghi dalle atmosfere d’altri tempi. Da Digione a Nevers, tra castelli, cattedrali e storiche cantine, le attività da provare non mancano. Per aggiungere ancora più romanticismo alla vacanza, le coppie possono noleggiare le houseboat per navigare sull’acqua lungo i numerosi fiumi che bagnano la regione.

Croazia: avventura in barca a vela

Infine, per chi ama il mare ma non può rinunciare all’avventura, non c’è niente di meglio che organizzare una vacanza itinerante. Le coste della Croazia sono la destinazione ideale per un viaggio di questo tipo: a largo dell’isola di Pag, per esempio, ci si può immergere per andare alla scoperta dei relitti e dei reperti sommersi di epoca romana. E ancora, sull’isola di Biševo si può entrare nell’affascinante Grotta Blu mentre a Spalato ci si può dedicare al windsurf, al kitesurf, allo jet ski e al parasailing. La soluzione migliore per vivere il mare a ogni ora del giorno e per un’esperienza completa? La barca a vela.

Foto da Ufficio Stampa