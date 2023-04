Per tutto il mese di aprile, l’Hard Rock Hotel di Tenerife regala un’esperienza di soggiorno inedita con tante attività ispirate alla saga.

Il binomio cinema e turismo è un’accoppiata vincente, che può riservare più di una sorpresa in grado di conquistare gli appassionati. Anche da questo nasce la partnership che vede insieme Hard Rock International e Lionsgate, studio cinematografico e televisivo dietro serie thriller leggendarie. Proprio per celebrare John Wick: Chapter 4, fino al 30 aprile, Hard Rock Hotel Tenerife offre ai fan della saga esperienze uniche.

“Hard Rock è entusiasta di collaborare con Lionsgate per l’uscita di questo attesissimo film”, dichiara Keith Sheldon, Presidente di Hard Rock Entertainment per Hard Rock International. “Ci sforziamo continuamente di potenziare le offerte di intrattenimento che sono alla base del DNA del nostro marchio. Considerato l’incredibile cross-over di pubblico, non vediamo l’ora di presentare eventi coinvolgenti, menu e opzioni di vendita al dettaglio limitati nel tempo ed esperienze uniche nelle nostre proprietà, a beneficio sia dei fan di John Wick che degli ospiti dell’Hard Rock”.

“Vivere come Wick”, almeno per qualche settimana, sarà possibile grazie ad attività a tema organizzate presso la struttura. Tante, infatti, le attività a tema John Wick: Chapter 4 x Hard Rock International che possono essere trovate online o all’Hard Rock Hotel Tenerife.

Hard Rock Hotel Tenerife

John Wick: Chapter 4 entra anche in cucina

Il celebre personaggio del grande schermo ispira anche i menù del momento regalando esperienze Culinarie e Cocktail. Alcune proprietà Hard Rock offrono ai fan un assaggio del lussuoso Continental Hotel – uno degli scenari principali della saga – con esclusive offerte culinarie e di beverage che si ispirano ai temi di viaggio, ai cocktail e alla cucina presenti nella saga di John Wick. Fino al 30 aprile, i menù High Table dell’Hard Rock Hotel Tenerife presentano una fusione di proposte americane e giapponesi e una varietà di killer cocktail a base di rye, gin, assenzio, bourbon, vodka e mezcal che delizieranno anche i più esigenti.

Anche la cucina è ispirata al Continental Hotel New York e al Continental Hotel Osaka, con piatti come le ostriche Wick, il Dry Aged NY Strip e il Chicken Satay Three Men, One Pencil. Le offerte varieranno a seconda della località. In alcuni punti selezionati, i fan potranno anche gustare un semplice bicchiere di Blanton’s Bourbon con ghiaccio e una moneta d’oro incastonata.

Fin dall’inizio della saga, i cani hanno svolto un ruolo fondamentale nella storia di John Wick. E per celebrare l’uscita del prossimo film della serie, gli Hard Rock Hotels lanciano l’edizione limitata Unleashed: Canine Concierge. Ispirato a uno dei personaggi più amati della saga e all’amante dei cani per eccellenza – il concierge Charon dell’Hotel Continental – il Canine Concierge si basa sul programma Unleashed di Hard Rock Hotels all’Hard Rock Tenerife e in altre località selezionate in tutto il mondo.

Le offerte in edizione limitata saranno corredate da gadget ispirati a John Wick che gli ospiti potranno utilizzare con i loro amici pelosi durante il loro soggiorno in hotel. Il ricavato del programma Unleashed andrà a beneficio della North Shore Animal League America per tutto il mese di aprile. Per ulteriori informazioni sull’Hard Rock International e sulle esperienze di John Wick: Chapter 4 di Lionsgate, visitare @hardrockhotels, @hardrockcafe e @officialhardrock su Instagram e TikTok.

Foto da Ufficio Stampa