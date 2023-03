Premiati gli eventi e i prodotti tipici del paese, da nord a sud: grande partecipazione di pubblico e grande orgoglio da parte dei comuni premiati

Si è svolta a Roma, nella cornice spettacolare dello Stadio Domiziano a Piazza Navona, la cerimonia di assegnazione dei premi ITALIVE.it e Paniere d’Italia: la manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, premia gli eventi e i prodotti tipici dell’intero territorio italiano, da nord a sud, basandosi sulle segnalazioni e poi sulle preferenze dei viaggiatori.

La modalità di assegnazione dei premi li rende quindi particolarmente vivi e sentiti: si tratta di manifestazioni (che spaziano dallo storico allo sportivo al ludico, fino alle mostre, alle fiere e alle sagre) che non fanno parte dei circuiti turistici tradizionali ma che rappresentano l’essenza dei territori che le ospitano. Stesso valore aggiunto per i prodotti tipici, premiati da Paniere d’Italia: anche in questo caso sono prodotti che estraggono il Genius Loci, la sintesi dei valori identitari di un paese.

Grande soddisfazione per la partecipazione massiccia e per il successo generale dell’evento da parte di Francesco Tamburella, Coordinatore di ConsumerLab, che ha voluto evidenziare come ad essere premiati siano stati in gran parte eventi piccoli, appartenenti a territori meno conosciuti, e come valorizzare questi territori sia esattamente lo scopo dell’iniziativa.