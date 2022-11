Come essere protagonisti delle magiche atmosfere di ‘Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo’

L'evento più atteso della stagione, "Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo", apertura a Milano. Ecco tutte le info

Un evento unico e magico sta per prendere vita a Milano: dall’11 novembre prende il via Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo. Un’esperienza immersiva di due ora che vi farà immergere in un’atmosfera incantevole e festosa e molto molto magica.

Turisti, coppie, gruppi, amici, maghi o streghe solitarie, questo è l’evento da non perdere dell’inverno 2022

Si inizia con balli di benvenuto e presentazioni, seguiti da antipasti e opportunità fotografiche. Successivamente, Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo ospiterà un Valzer dei Campioni (Champions Waltz), una competizione di ballo e una sfilata di moda per il miglior vestito tra gli ospiti. Perché – sebbene non sia obbligatorio – gli ospiti sono caldamente incoraggiati a vestirsi con il loro miglior abbigliamento formale in stile Wizarding World. Due Maestri guideranno il corso degli eventi, esibendosi in coinvolgenti danze accanto agli ospiti, insieme ai Rappresentanti delle Case di Hogwarts mentre cercano di risollevare la loro Casa durante lo spettacolo.

LEGGI ANCHE: Animali fantastici e dove trovarli, le magiche curiosità sul film con Harry Potter che non sapevi

Durante Harry Potter: La Cerimonia del Ballo, tutti i partecipanti potranno visitare e fare acquisti al mercatino del Ballo del Ceppo, dove sarà possibile scoprire articoli particolari e sorseggiare bevande a tema come il drink La Spada di Godric Grifondoro o Il Diadema di Corinna Corvonero, creati appositamente per l’occasione.

Ma le sorprese e le magie non finiscono qui

Se non riuscite più a trattenere le bacchette, sappiate che Harry Potter: La Cerimonia del Ballo aprirà le sue porte l’11 Novembre nel suggestivo e splendido Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. Maghi, streghe e babbani adeguatamente camuffati, saranno accolti nella Sala delle Colonne, un tempo antica biblioteca del Monastero di San Vittore Olivetano, costruita nella prima metà del XVI secolo.

Si svolgerà anche l’iconico e tradizionale ballo del Torneo Tre Maghi, in cui non mancheranno musica (adattata dalla colonna sonora originale) e magia. La sala da ballo ricorderà la Sala Grande, addobbata con bellissimi drappi d’argento, alberi di Natale e decorazioni, scenografie su misura che offriranno magnifiche opportunità fotografiche e molto altro ancora.

Una spettacolare festa immersiva coprodotta da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e Fever (la principale piattaforma globale di scoperta dell’intrattenimento), che riunirà i fan dell’amato franchise per ricordare l’iconico ballo in una celebrazione unica nel suo genere.

Come partecipare, fino a quando e dove

Quando: dall’11 novembre 2022

Requisiti di età: 12+, i minori di 16 anni dovranno essere accompagnati da un adulto

Biglietti

Lunedì – Mercoledì: da 48€

Giovedì: da 52€

Venerdì: da 68€

Sabato – Domenica: da 52€

Si può scegliere tra diverse tipologie di biglietto:

Standard: include l’ingresso al ballo

Pacchetto premium: ingresso al ballo, cocktail a tema e uno speciale regalo di Harry Potter™

Biglietto Ridotto (12-15 anni): include ingresso al ballo

Biglietto Gruppo (4+ persone): include l’ingresso al ballo con prezzo scontato (con più di 4 biglietti acquistati)

Orari: varie opzioni disponibili a seconda del giorno (gli orari nei giorni festivi possono cambiare)

– dal lunedì al giovedì: alle 18:00 e alle 21:00

– Venerdì: alle 15:30, 18:30 e 21:30

– Sabato: alle 12:30, 15:30, 18:30 e 21:30

– Domenica: alle 10:30, 13:30, 16:30 e 19:30

Durata: 2 ore

Dove: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (Via San Vittore, 21, 20123 Milano MI)

Dress code: sebbene non sia obbligatorio, un abbigliamento formale è fortemente consigliato per l’evento. Bacchette e tuniche da mago saranno disponibili per l’acquisto in loco o puoi portare quelle che già possiedi!

Tutte le info potete trovarle su Harry Potter: La Cerimonia del Ballo.

Crediti foto: Ufficio stampa Warner Bros Entertainment