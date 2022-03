Animali fantastici e dove trovarli, le magiche curiosità sul film con Harry Potter che non sapevi

Questa sera su Italia 1 andrà in onda Animali fantastici e dove trovarli: sapete tutto sul film?

Questa sera su Italia 1 torna Harry Potter con il film Animali fantastici e dove trovarli, il primo spin-off della saga del maghetto dagli occhiali tondi, che ha come protagonista principale il magizoologo Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne.

I più appassionati conosceranno tutti i dettagli del film che ha riscosso molto successo come i restanti capitoli della saga, eppure c’è ancora qualcosa che potreste non sapere. Scopriamo insieme ulteriori particolari.

Animali fantastici e dove trovarli, 5 curiosità sul film

Innanzitutto bisogna sapere che sono previsti altri tre film che andranno a comporre la saga di Animali fantastici e dove trovarli. Il prossimo dovrebbe uscire quest’anno e due sono già in circolazione. Inoltre, sapevate che il primo capitolo è stato candidato agli Oscar nel 2017, nelle categorie migliori costumi a Colleen Atwood e miglior scenografia a Stuart Craig, ottenendo il Premio Oscar come migliori costumi e diventando il primo film ambientato nell’universo creato da J.K. Rowling?

Il film per la scrittrice ha rappresentato un trampolino di lancio nell’ambito della sceneggiatura che è stata successivamente pubblicata in Italia nella casa editrice Salani. La scena è incentrata negli anni 20 a New York, circa settant’anni prima alla saga di Harry Potter.

E per finire, una curiosità che lascerà tutti a bocca aperta riguarda l’uso della bacchetta. Gli attori, che hanno lavorato alla realizzazione del film interpretando maghi e streghe per la prima volta, hanno seguito un corso sull’uso corretto della bacchetta. Lo strumento magico doveva essere mosso con sicurezza ed energia.

L’attrice Jude Law, nel film Albus Silente, ha spiegato che è riuscita a familiarizzare con la bacchetta osservando i movimenti dei colleghi che l’avevano usata in precedenza, arrivando ad ammirare anche l’eleganza del gesto.

I provini di un celebre attore

Chi di voi conosce la verità sul provino di Eddie Redmayne? L’attore partecipò in passato alle audizioni per il ruolo di Tom Riddle in Harry Potter e la Camera dei Segreti, senza ottenere il lavoro. Più tardi, però, la scrittrice lo scelse per interpretare Newt Scamander senza neanche fare il provino.

Per l’autrice era perfetto per quel ruolo e così prima delle riprese gli rivelò nei dettagli la storia del personaggio, con tanto di colpi di scena.

