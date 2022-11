AnimeCon, nel 2023 il più grande Anime Expo del Regno Unito

Si terrà il 17 e 18 giugno a Birmingham e, oltre al mondo degli Anime, sono previsti concerti K-Pop e J-Pop. Tutto su AnimeCon.

Nel 2023 il Regno Unito si prepara a ospitare il più grande Anime Expo del paese: è AnimeCon, che si terrà a Birmingham – presso il Centro Esposizioni NEC – il 17 e il 18 giugno. Un evento da non perdere, ve lo diciamo subito: l’intenzione è infatti quella di celebrare la pop culture asiatica, unendo le forze con Crunchyroll e Fandom. Una convention, dunque, in cui il mondo degli anime si unirà a quello del K-Pop e del J-Pop, senza dimenticare l’universo cosplay e il gaming.

Ma andiamo più nel dettaglio. AnimeCon si prepara ad ospitare circa 15mila fan per due giorni. Sono previsti panel con ospiti, meet & greet e firmacopie. Tra gli ospiti già annunciati ci saranno Maile Flanagan, voce (inglese) di Naruto, e Ryan Colt Levy che parlerà di Chainsaw Man. Attesi anche i cosplayer Lani e F.ukuro.

AnimeCon, musica K-Pop e J-Pop

Tantissima attesa ruota poi intorno ai concerti J-Pop e K-Pop previsti durante l’evento (ma di cui non sappiamo ancora nulla). E ovviamente spazio al mondo dei videogiochi con tornei, workshop e tantissimo merchandising.

«Siamo felicissimi di annunciare AnimeCon – ha dichiarato Clive Nørgaard Morton, co-direttore di Fanatics Group – e di portare il meglio della cultura asiatica nel Regno Unito, in una scala mai vista prima. Non vediamo l’ora di accogliere i fan la prossima estate e di far sì che si impadroniscano di questa convention».

I biglietti saranno in vendita da mercoledì 16 novembre alle 10 (ora italiana) su animeconuk.com.