‘Aomanju – La foresta degli spiriti vol.1’, la favola eco-sociale di Hisae Iwaoka

Dall’11 novembre arriva in libreria e fumetteria Aomanju – La foresta degli spiriti vol.1, nuova serie di Hisae Iwaoka e nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO Publishing.

Aomanju è una favola eco-sociale intrisa di poesia, una realtà incantata a pochi passi dalla quotidianità metropolitana moderna. Nella foresta di Hoshigahara infatti ogni cosa è viva, abitata da uno spirito con una storia unica, da conoscere.

«Tra i bambini circolano diverse storie: c’è chi dice che sia una foresta divina, e chi invece sostiene che sia abitata da mostri. È l’unica area verde in tutta la città, con alberi alti e fitti».

Ai margini della città di Hoshigahara cresce indisturbata una grande foresta. È lì che sceglie di vivere Sōichi, che ha il dono di poter parlare agli spiriti che dimorano nel bosco. Ogni pianta, ogni roccia è viva, e possiede una storia che merita di essere raccontata e custodita.

Hisae Iwaoka torna a deliziare i suoi sempre più numerosi lettori con una storia pienamente nel suo stile dopo L’attesa della felicità, Dosei Mansion, Nuvole bianche e Fiori di biscotto (tutti nel catalogo BAO). Con una narrazione onirica e il tratto delicato, questa serie – che sarà completa in cinque volumi – condensa in sé l’innocenza dello sguardo infantile e la critica ecosociale più pungente.

Hisae Iwaoka, nata a Chiba, è sceneggiatrice, illustratrice e mangaka. Tra i suoi lavori – spesso paragonati a quelli del creatore di Winnie the Pooh A.A. Milne – troviamo la raccolta Fiori di Biscotto, Nuvole Bianche, L’attesa della felicità (pubblicati in Italia da BAO) e Hoshigahara Aomanjuu no Mori. Tra il 2006 e il 2011 pubblica la serie Dosei Mansion (edita in Italia da BAO), premiata con il Grand Prize al Japan Media Arts Festival.