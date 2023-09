Il Natale arriva nel cuore di Milano con ‘A Christmas Magic’, dal 7 dicembre presso Allianz MiCo: un’esperienza da non perdere.

Manca ancora qualche mese ma, soprattutto per gli amanti delle feste di fine anno, il conto alla rovescia è già iniziato. E Milano si prepara ad accogliere una novità unica nel suo genere, mai vista prima in Italia. Nel capoluogo meneghino sbarca, infatti, A Christmas Magic, un luogo magico interamente dedicato al Natale che regala un’esperienza immersiva inedita. L’apertura al pubblico è prevista dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada Corsello).

Uno spazio di oltre 20mila metri quadri che si trasformerà in un luogo incantato, su idea di Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato da Giò Forma. Ogni dettaglio vuole creare un’atmosfera suggestiva, tra maxi addobbi e luci scintillanti, un imponente albero di Natale, mongolfiere luminose, foreste magiche e sfavillanti pacchi dono. E ancora: strade lastricate di proiezioni in movimento con percorsi in continua evoluzione. Il tempo sembrerà fermarsi, donando quella meravigliosa sensazione di aspettativa e meraviglia che solo questa straordinaria stagione sa sprigionare.

La promessa è quella di regalare un’esperienza multisensoriale, dalle sonorità all’illuminazione, dai sapori suggestivi delle leccornie tradizionali. Fino al contatto con i particolari materiali utilizzati per le attrazioni, così da esaltare una sensorialità a 360° che coinvolge il visitatore passo dopo passo. Altra caratteristica è il duplice sviluppo – interno ed esterno – che alterna l’aria frizzante dell’inverno per giostre, food court a tema e attrazioni al comfort di un sentiero ghiacciato mozzafiato su cui pattinare avvolti dal calore natalizio.

Con l’apertura di A Christmas Magic grandi e piccini potranno scoprire un nuovo modo di vivere il Natale, lasciandosi sorprendere da un luogo da sogno che, giorno dopo giorno, lascerà tutti i visitatori a bocca aperta.

