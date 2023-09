Jam di Spotify è la nuova sessione di ascolto personalizzata e in tempo reale, che permette a qualsiasi gruppo di sintonizzarsi insieme.

Su Spotify è in arrivo la funzione Jam, una nuova sessione di ascolto personalizzata e in tempo reale. La sessione permette di fatto a qualsiasi gruppo di sintonizzarsi insieme sulla musica che preferiscono. Jam si basa infatti su alcune delle feature social della piattaforma, come Blend e le playlist condivise, e le combina con la tecnologia di personalizzazione di Spotify per rendere l’ascolto con gli amici migliore che mai.

Non c’è niente di meglio che condividere una canzone con le persone care, e con Jam tutto il tuo gruppo potrà partecipare al divertimento grazie al controllo condiviso della coda di riproduzione, alle raccomandazioni personalizzate per il gruppo e alla possibilità di vedere chi ha aggiunto dei brani.

Jam su Spotify, come funziona

Ma come funziona Jam? Ecco un vademecum per attivare la nuova funzione di Spotify.

Per avviare la jam , un utente Premium deve selezionare una playlist, un brano o un album da riprodurre. A questo punto, cliccando sul pulsante Connect nella parte inferiore dello schermo o premendo il menu (i tre puntini) all’interno della playlist, dell’album o del brano preferito, compare il pulsante Start a Jam.

È anche possibile selezionare un dispositivo su cui riprodurre i brani, sia esso il telefono o l'altoparlante. Anche tutti coloro all'interno della casa che si trovano sulla rete WiFi condivisa saranno invitati a partecipare alla jam.

Potrete quindi invitare i vostri amici (utenti Premium o Free) in uno dei tre modi seguenti: attivando il Bluetooth e toccando i telefoni tra di loro, chiedendo ai vostri amici di scansionare il codice QR sullo schermo del dispositivo host e infine premendo condividi per inviare il link tramite social, testo, SMS e altro ancora.

Tutti i partecipanti alla Jam potranno aggiungere brani alla coda, vedere chi ha aggiunto uno specifico brano e ricevere consigli, il tutto dai propri dispositivi. L’host avrà anche la possibilità di determinare chi partecipa alla Jam, di cambiare l’ordine dei brani o di rimuovere le canzoni che non rispecchiano il mood del momento. L’host potrà poi attivare i controlli degli ospiti per consentire a tutti i partecipanti alla sessione di rimuovere o modificare l’ordine dei brani. Quando i controlli degli ospiti sono disattivati, solo l’host può riorganizzare la coda.

Jam è disponibile per tutti gli utenti Premium e Free di Spotify a livello globale a partire da oggi, quindi assicurati di aggiornare l’app.