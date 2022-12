X Factor 2022, Santi Francesi e Beatrice Quinta i favoriti dei bookmakers

A poche ore dalla finale, diamo uno sguardo alle previsioni degli scommettitori che puntano sulla vittoria dei Santi Francesi di Rkomi. Beatrice Quinta rivelazione dei bookie.

Il countdown per la finale live di X Factor 2022, al Mediolanum Forum di Assago (MI) giovedì 8 dicembre, è agli sgoccioli. E la domanda non può che essere una: chi vincerà XF2022? La rosa dei finalisti pronti a calcare il palco meneghino vede un artista in gara per ciascun giudice, in un perfetto equilibrio al tavolo. Fedez porta LINDA, Ambra Angiolini concorre con i Tropea, Dargen D’Amico è al fianco di Beatrice Quinta e per Rkomi ci sono i Santi Francesi.

Ed è proprio il duo piemontese della squadra di Rkomi il favorito alla vittoria della 16esima edizione del talent show secondo i bookmaker. Alessandro De Santis e Mario Francese sono, infatti, i nomi su cui maggiormente si scommette online (1,70 su Stanelybet; 1,72 su Sisal; 1,25 su Planetwin365). Segue Beatrice Quinta, ‘scoperta’ di Dargen D’Amico, rivelazione di questa edizione. Se alla vigilia dei Live la cantante siciliana era a metà lavagna (a 13 volte la scommessa) le sue performance hanno convinto i bookmaker che ora la piazzano sul secondo gradino del podio.

Foto Kikapress

E in pochi, del resto erano disposi a scommettere sui giudici esordienti, ma Rkomi e Dargen D’Amico superano in quota il veterano Fedez. In discesa, infatti, la giovane LINDA (Linda Riverditi) del rooster del rapper, che fino a poche settimane fa era invece tra i favoriti nelle scommesse per la vittoria. Fanalino di coda i Tropea di Ambra Angiolini, la cui vittoria è ritenuta altamente improbabile.

Foto Kikapress