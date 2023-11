Fresco dell’annuncio della co-conduzione nella serata finale di Sanremo 2024, Fiorello ironizza sul docufilm di Ilary Blasi: ecco ‘Unico’.

La quarta settimana di Viva Rai2! si avvia alla conclusione con la consueta carica di buonumore di Fiorello e della sua banda. La combriccola al Foro Italico ha, infatti, animato la mattina di giovedì 30 novembre con un mix di musica e notizie del giorno, a partire dall’annuncio che riguarda lo stesso Rosario. L’eclettico showman, infatti, è stato colto alla sprovvista dalla notizia di essere co-conduttore dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024, come annunciato da Amadeus in diretta al TG1.

Sempre pronto all’ironia, Fiorello ha scherzato sull’inaspettato incarico: “L’amico del giaguaro ne ha fatta un’altra… Hanno scritto ‘Amadeus finge di prendere alla sprovvista Fiorello’. Ma no, io non lo sapevo! Ora chiamo Landini e faccio organizzare uno sciopero, vado fuori all’Ariston con i cartelli’”. Tra le risate, poi, ha minacciato di non presentarsi all’ultima puntata, suggerendo che potrebbe trasferirsi su VivaRaiNove, complice la sua presunta stanchezza.

Foto da Ufficio Stampa

“Gli ho detto che lo andavo a prendere solo alla fine, farò le tre di notte ogni sera e sarò stanco morto”, prosegue Rosario riferendosi ad Amadeus. “È capace che manco ci vado all’ultima puntata. Ho contatti con la Nove, la mattina vado lì e faccio VivaRaiNove!”. E i divertimento continua quando Fiorello affronta il tema Mediaset, rivendicando l’amicizia con Piersilvio Berlusconi.

LEGGI ANCHE: — ‘Artisti del Panettone 2023’: un viaggio dolcissimo sulle tavole di Natale

Tuttavia, si dichiara preoccupato che Mediaset possa controprogrammare Sanremo e afferma scherzosamente che potrebbe rivelare dettagli della serata in questione. Con un sorriso, quindi, propone a Piersilvio Berlusconi una prima serata in Mediaset, gratis, come contropartita per non contrastare Sanremo. “Dai, è l’ultimo Sanremo di Amadeus, non mettere C’è posta per te il sabato sera. Vengo a fare una prima serata in Mediaset, gratis. Affare fatto?”, ha detto scherzando.

Immagine da clip via Ufficio Stampa

Ecco, quindi, il commento su Pupo che a gennaio canterà per la pace al Cremlino: “So che tra l’altro si fa cambiare nome lì. Lo chiamano… Pupin! E canterà Su di noi tutta in russo…”. Tra i momenti più iconici della puntata anche uno speciale docufilm, Unico, con cui lo showman ha ironizzato su Ilary Blasi e le vicende legate al matrimonio con Francesco Totti.

“Ho litigato con mia moglie. Mi aveva chiesto di comprare della bresaola, ma io avevo capito prosciutto cotto. E sono tornato a casa con il crudo” Nasce così Unico, esilarante documentario di Fiorello che fa chiaro riferimento a Unica, produzione Netflix con protagonista Ilary Blasi e le vicende legate al matrimonio con il campione della Roma.

“Mia moglie non è stata chiara”, ironizza Fiorello che poi fa ascoltare gli ‘audio incriminati’. Il salumiere ha una versione completamente diversa, ma Fiore, in lacrime, annuncia sicuro: “Da quel giorno non mangio più salumi”.

Immagini RaiPlay da Ufficio Stampa