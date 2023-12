Dal pranzo tradizionale al laboratorio natalizio: Fiorello e il programma ‘ufficiale’ della festa di Fratelli d’Italia.

Continua con successo di ascolti l’appuntamento quotidiano con Fiorello e la sua compagnia, in diretta dal glass al Forum Italico. Come di consueto, lo showman ha regalato il buongiorno di metà settimana nel segno dell’ironia, della musica e di qualche stoccata all’attualità. Mercoledì 13 dicembre, durante la diretta di Viva Rai2!, non è infatti mancata occasione per calcare il terreno della politica italiana.

Dopo il Mes, Salvini, Renzi e Calenda, questa volta è toccato alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju, di cui Fiorello ha letto il programma ‘ufficiale’. Ed è tutto un programma. Dall’apertura del baby club a cura di Ignazio La Russa al pranzo tradizionale “Ha fatto anche cose buone”. Dal laboratorio natalizio “Mille trucchi per fermare un treno” al tradizionale torneo di Calcio Balilla.

Sono solo alcuni degli imperdibili appuntamenti in calendario che hanno scatenato le risate dei presenti e di certo anche dei telespettatori.

