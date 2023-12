Mattinata impegnativa per Fiorello, Biggio e Casciari in missione nello studio di ‘Ballando con le Stelle’ per recuperare il regolamento ufficiale del programma

Altro giro, altra corsa per Viva Rai2!, il mattin show che sveglia gli italiani all’insegna dell’ironia e del buonumore. Martedì 12 dicembre, Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno dato il buongiorno con una nuova puntata a suon di notizie, musica e gag. E una missione speciale da portare a compimento: recuperare il regolamento ufficiale di Ballando con le Stelle.

Insieme ai compari, Fiorello si è intrufolato nello studio del noto programma Rai regalando, così, ai telespettatori un inedito dietro le quinte. Nella clip, infatti, accade un po’ di tutto, rigorosamente a luci spente. Fiorello diventa ballerino per un giorno con Biggio che lo giudica, quindi lascia qualche nota poco simpatica ai giudici. Fino a quando i tre sentono la voce di Milly Carlucci e se la danno a gambe, mentre la fuga di Biggio finisce contro la scenografia.

Loro #LeManiAvanti, noi le mani al cielo per batterle a tempo 👏 Il finale della puntata di oggi ci ha fatto volare! 🚀 #VivaRai2 pic.twitter.com/CJndh4nueB — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) December 12, 2023

Tra gli altri temi di giornata, uno dei più cari a Rosario ovvero la satira politica. Si parte dal Mes e dal ministro Crosetto: “È uscito un film con lui protagonista, si chiama Cattivissimo Mes!”. Quindi, la Cop28: “Usano 315 aerei privati per riunirsi e finisce sempre a tarallucci e… CO2. La bozza scontenta tutti e c’è il silenzio di Pechino. Insomma, con questa Cop28 non si è concluso niente”.

Si passa dunque a Emma Bonino, contesa da Renzi e Calenda: “Lei li gela: non mi fido. Magari presi singolarmente non si sa, ma tutti e due insieme…. affideresti qualcosa a Calenda e Renzi insieme?”. Quindi su un’intervista al ministro Pichetto Fratin: “Dice ‘siamo per il nucleare ma non per le centrali’. È come dire siamo per la letteratura ma non per i libri… vuole usare piccoli reattori, così che ognuno ne abbia uno in casa. Fatevene regalare uno per Natale! E se dovesse esplodere una centrale nucleare in Francia? La fermiamo alla Dogana”.



Chiosa, infine, su Matteo Salvini: “Faranno un film su Annibale con Denzel Washington e i tunisini si sono arrabbiati perché è un attore di colore, mentre Annibale era bianco. Immaginate in futuro una fiction su Salvini interpretata da un attore di colore? Sarebbe meraviglioso”, ha concluso Fiorello.

Immagini RaiPlay