Una docuserie con interviste inedite alla rockband: le prime tre dedicate ai protagonisti Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, l’ultima allo scomparso Charlie Watts

Vita da Rolling Stones: la storia di una band molto più che iconica.

I Rolling Stones sono il simbolo di una trasgressione che non perde mai fascino e che riesce a battere anche lo scorrere del tempo. Da sempre contraltare dei Beatles, hanno indubbiamente lasciato un segno indelebile nella storia della musica, conquistando generazioni intere.

Sulle note di Satisfiction e altri grandi successi, arriva in esclusiva su Sky Documentaries Vita da Rolling Stones, lunedì 11 dicembre alle 21.15 in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Un documentario in quattro episodi, quattro imperdibili storie raccontate in prima persona dai protagonisti: Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, insieme a un cast stellare di artisti, tra cui Tina Turner, Rod Stewart, Bon Jovi, Slash, Tom Waits, che hanno amato e sono stati ispirati dai Rolling Stones.

Diretta da Oliver Murray, la docu-serie ripercorre gli oltre sessant’anni di storia del gruppo. Ogni episodio è dedicato a ciascun componente della band, per scoprirne i segreti, le storie personali e il percorso musicale fatto insieme agli Stones. L’ultimo commovente episodio è dedicato a Charlie Watts, storico batterista della rockband scomparso nel 2021: con degli omaggi e delle interviste d’archivio, i suoi compagni racconteranno la sua storia in un vero e proprio tributo.