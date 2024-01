Da febbraio 2024 sono previste, in Thailandia, le riprese dei nuovi episodi di ‘The White Lotus’. Tutto quello che sappiamo finora, tra nuovi volti, conferme e ritorni.

La terza stagione della premiata serie HBO The White Lotus sta per iniziare le riprese in Thailandia, dove da febbraio sarà impegnato il cast tra new entry, ritorni e conferme. Tra i talentuosi attori che si uniscono al progetto sono stati annunciati Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey e Tayme Thapthimthong. Inoltre, il pubblico rivedrà, Natasha Rothwell, già presente nella prima stagione, che farà il suo ritorno nel cast.

La serie – creata, scritta e diretta da Mike White – ha ottenuto enorme successo con le prime due stagioni ambientate rispettivamente alle Hawaii e in Sicilia. La prima stagione, infatti, ha ricevuto ben venti nomination agli Emmy Awards nel 2021, vincendo dieci statuette, inclusa quella per la miglior miniserie. Il secondo ciclo, andato in onda nel dicembre 2022, ha ottenuto ventitré nomination ai prossimi Emmy e concorre al titolo di miglior serie drammatica

Che cosa riserveranno i nuovi episodi? Finora sappiamo che la terza stagione seguirà le vicende di un nuovo gruppo di vacanzieri in un resort White Lotus situato a Koh Samui, Phuket e Bangkok. La serie sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, confermando la produzione esecutiva di Mike White, David Bernad e Mark Kamine.

