‘The White Lotus’: riprese in Thailandia da febbraio 2024

Sky annuncia il via alle riprese dei nuovi episodi di ‘The White Lotus’, premiata satira sociale di Mike White. La serie, che batterà il primo ciak a febbraio e arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, verrà girata a Koh Samui, Phuket e Bangkok e seguirà le vicende di un nuovo gruppo di vacanzieri in un altro resort White Lotus.