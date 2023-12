Si intitola ‘The Regime’ la nuova miniserie HBO in arrivo prossimamente su Sky con Kate Winslet nei panni della protagonista. Le prime immagini ufficiali.

Sky ha rilasciato il teaser ufficiale di The Regime, miniserie HBO composta da sei episodi e prodotta da Sky Exclusive. Protagonista la vincitrice del premio Oscar® Kate Winslet, affiancata da un cast di prim’ordine. Sul set, infatti, hanno lavorato tra agli altri Hugh Grant (Wonka, Notting Hill), Matthias Schoenaerts (Le regole del caos) e Guillaume Gallienne (Yves Saint Laurent). E ancora, Andrea Riseborough (Birdman) e Martha Plimpton (I Goonies).

Foto da Ufficio Stampa

Poche, al momento, le informazioni su The Regime, la cui data di uscita non è stata ancora annunciata ma che sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Al centro della trama gli eventi che si susseguono per un anno all’interno delle mura di un palazzo appartenente a un moderno regime europeo che inizia a disgregarsi.

E nel teaser già si può saggiare un’anteprima delle tensioni e delle dinamiche che caratterizzeranno questa storia avvincente. La serie è stata scritta da Will Tracy, che ne è anche lo showrunner, mentre la regia è affidata a Stephen Frears e Jessica Hobbs. Tra i produttori esecutivi troviamo, oltre a Will Tracy, Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Gli sceneggiatori coinvolti sono Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart e Jen Spyra.

Foto da Ufficio Stampa