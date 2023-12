La piattaforma musicale di Apple annuncia il livestream del NYE Party con tre grandi nomi della dance e dell’elettronica. Ecco quando vedere lo show.

Apple Music Live annuncia lo speciale livestream del NYE Party, con tre grandi nomi della musica dance e dell’elettronica: Peggy Gou, Honey Dijon e KAYTRANADA. I set saranno trasmessi solo su Apple Music e Apple TV+ il 1 gennaio alle 4:00 come parte di una staffetta di 24 ore di mix esclusivi che coinvolgerà, tra gli altri, anche Tim Sweeney, Papi Juice, Laurent Garnier.

L’evento si è svolto in un magazzino affollato di Brooklyn, New York, e offre un’esperienza coinvolgente e elettrizzante per gli spettatori in tutto il mondo. Grazie al livestream i fan di tutto il modo potranno seguire le performance e, successivamente, riprodurre i set in audio spaziale nella sezione dedicata ai DJ Mix di Apple Music.

Foto da Ufficio Stampa

KAYTRANADA ha partecipato entusiasta alla serata. “Quando si tratta di un mix di Capodanno, è più una celebrazione, sai, per aver superato l’intero anno – che sia stato difficile o meno. Devi festeggiare per essere arrivato alla fine dell’anno. È un approccio diverso rispetto agli altri mix che faccio. Il modo in cui affronto questo mix è quello di andare verso una direzione più house”.

La festa continua con il set speciale di Honey Dijon. “Un mix di Capodanno è un nuovo inizio, stiamo entrando in un nuovo capitolo. Quindi cerco di portare quel senso di leggerezza, freschezza, gioia, rinnovamento e divertimento”, racconta ad Apple Music. “Cerco di portare la mia cultura e il mio sound. Mi appoggio al supporto incredibile delle persone queer nere che hanno creato la musica house, quindi mi piace sempre insegnare, intrattenere e portare gioia”.

Peggy Gou, che chiuderà i festeggiamenti in live-streaming, afferma: “Cerco sempre di andare ai miei set o ai miei show mezz’ora prima per sentire l’atmosfera e vedere come suonano gli altri DJ. Sono molto sensibile all’energia della folla e cerco di interpretarla il più possibile”. Su cosa aspettarsi l’anno prossimo, aggiunge semplicemente: “Non mi piace molto parlare di cosa attendere o cosa no, quindi i miei fan devono aspettarsi l’inaspettato nel 2024”.

Questo evento segue la serie di Apple Music Live, che ha già presentato performance di artisti come Ed Sheeran, Burna Boy, Dominic Fike, Brent Faiyaz, SZA, e molti altri. I fan possono anche ottenere sfondi esclusivi per i loro telefoni visitando le pagine dei concerti di Peggy Gou, Honey Dijon e KAYTRANADA su Shazam. Toccando ‘Salva’, gli utenti possono sbloccare la scaletta di Apple Music Live, le foto e altro ancora dopo lo spettacolo.

Immagini da Ufficio Stampa