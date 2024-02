Nove annuncia il ritorno sul piccolo schermo di Teresa Mannino, fresca del successo alla co-conduzione di Sanremo 2024: ecco quando andrà in onda il suo spettacolo teatrale.

A poche ore dalla co-conduzione del Festival di Sanremo con Amadeus, Nove annuncia con il ritorno di Teresa Mannino, tra le più apprezzate autrici del teatro comico italiano nella prossima stagione televisiva. Il canale del gruppo Warner Bros. Discovery presenterà, infatti, in prima tv assoluta il suo ultimo spettacolo teatrale, intitolato Il giaguaro mi guarda storto.

Teresa Mannino torna, dunque, protagonista sul palco con una carica di desideri, racconti e interrogativi. Il suo primo desiderio è quello di riconnettersi con il suo pubblico, di scambiare sguardi con ogni spettatore presente in platea e scoprire chi siamo diventati dopo questo lungo periodo di assenza dagli spettacoli dal vivo.

Attraverso racconti d’infanzia e riflessioni sulla difficile relazione con l’attesa, il filo conduttore dello spettacolo è il desiderio, un elemento vitale che alimenta i sogni, accende i cuori e libera il movimento. Affrontando la sfida di portare il suo teatro in tv, Teresa Mannino adatta il linguaggio universale del palcoscenico per arrivare dritto al cuore dei telespettatori.

Il giaguaro mi guarda storto è prodotto da Stregonia, scritto da Teresa Mannino e Giovanna Donini, in collaborazione con Maria Nadotti. La regia è affidata a Teresa Mannino, la scena è curata da Maria Spazzi, il disegno luci da Roberta Faiolo e i costumi sono dell’Istituto Melodia. La produzione esecutiva e la distribuzione sono gestite da Savà Produzioni Creative.

In attesa di vedere Teresa Mannino in tv con il suo ultimo spettacolo, Nove ripropone alcuni dei suoi precedenti lavori. Ecco la messa in onda:

martedì 13 febbraio alle 21:25 Sono nata il ventitré

martedì 20 febbraio sempre in prima serata Terrybilmente divagante

martedì 27 febbraio Sento la Terra girare

