Costretta a casa per la febbre, Ornella Vanoni è intervenuta telefonicamente a ‘Che Tempo Che Fa’: le parole dedicate a Bertè e Fratello.

In collegamento telefonica da casa, Ornella Vanoni ha dialogato con Fabio Fazio e Mara Maionchi durante la puntata di Che Tempo Che Fa in onda sul NOVE domenica 4 febbraio. La chiacchierata è stata l’occasione per salutare Loredana Berté – impegnata a Sanremo 2024 – e Rosanna Fratello, dopo la querelle di una settimana fa.

A tale proposito, Vanoni spiega: “Io ho giocato ma devo dirle una cosa perché le ha scritto che io, essendo più grande di lei, avrei potuto darle dei consigli. Cara Rosanna, ero talmente presa dal riuscire io ad andare avanti che i consigli agli altri posso darli adesso. Oggi te li potrei dare perché di Ornella Vanoni sono stanca di occuparmene. Mi occuperei volentieri di te ma il tempo è passato… e scusami se ti ho offeso”.

Quindi, nello spazio con Mara Maionchi, la ex discografica ha anche ricordato Sandra Milo da poco scomparsa con cui ha condiviso l’esperienza di Quelle brave ragazze. “Mi dispiace molto, è stata una compagna di viaggio eccezionale. E senza esagerare è stata la donna più gentile che io abbia mai conosciuto. Era veramente gentile, cosa difficilissima in certi momenti. Era una donna precisa, una lavoratrice, una donna veramente buona. Non ha mai detto una cosa sgradevole verso nessuno e la ricordo con grande affetto. Mi dispiace”.

