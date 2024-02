Alla vigilia del Festival di Sanremo 2024, Amadeus e Fiorello sono stati eccezionalmente ospiti di ‘Che Tempo Che Fa’ sul NOVE.

Domenica 4 febbraio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, è andato in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Alla viglia del Festival di Sanremo – dopo gli attriti che nelle settimane scorse hanno contrapposto Rai e Discovery (il vincitore del festival non sarà nel salotto di Fazio dopo la vittoria) – va in scena in disgelo.

Tra gli ospiti, in collegamento da Sanremo, ci sono stati proprio il Direttore Artistico e conduttore Amadeus e il co-conduttore della serata finale Fiorello. Quest’ultimo è anche protagonista di Viva Rai2!… Viva Sanremo!, in onda al termine di ognuna delle prime quattro serate dal glass box “Aristonello”, davanti al Teatro Ariston.

L’incontro – mentre va in scena anche il derby d’Italia – ha visto Fiorello, Amadeus e Fazio giocare proprio sulla rivalità tra reti. “Il DG Rai Rossi e Roberto Sergio non vogliono che io esageri – ha esordito Rosario – Il fatto che tu ci hai invitati dimostra che tu comunque sei un uomo Rai, pagato da altri e questa cosa qui alla Rai piace tanto!”. “Io li ringrazio molto perché mi sembra finalmente un segno di serenità, non sono mica un nemico!”, replica Fazio.

Al che, Amadeus: “Tu sai che io sono superstizioso, avrei mai potuto saltare questo collegamento?”. E ancora, Amadeus a Fiorello: “Lui è un po’ più aziendalista e hanno detto che deve parlare poco. Io sono un ribelle e quindi… ‘Salutiamo il Nove!’, lui non lo può fare’”. Immancabile, poi, la sollecitazione relativa a un sesto festival: “Possiamo dirlo, il prossimo Festival lo presenta Fiorello…”, afferma il padrone di casa. “Abbiamo prenotato le vacanze – rilancia la coppia – e poi apriremo una pagina OnlyFans”.

Quindi, il saluto finale di Fabio Fazio: “Di nuovo grazie alla Rai per aver concesso questa possibilità. Ripeto, spero sia l’inizio di una ritrovata serenità di cui abbiamo tutti voglia”. Sarà così?

Foto da Ufficio Stampa